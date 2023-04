HLV U.22 Lào tiết lộ 'vũ khí' để gây bất ngờ trước U.22 Việt Nam

"Tôi không phải là người thích suy đoán trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi muốn thể hiện những gì đã chuẩn bị tốt nhất trên sân cỏ", HLV Michael Weiss của U.22 Lào chia sẻ trước thềm trận ra quân SEA Games 32 gặp U.22 Việt Nam, diễn ra vào 19 giờ ngày mai 30.4.

U.22 Lào thường xuyên thua trận trước U.22 Việt Nam ở sân chơi SEA Games. HLV Weiss thừa nhận bóng đá Việt Nam và bóng đá Lào có khoảng cách về kinh nghiệm và trình độ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức khẳng định U.22 Lào đã có tiến bộ, lại có quá trình chuẩn bị liên tục nên đủ sức vượt khó.

HLV Michael Weiss của U.22 Lào NGỌC DƯƠNG

"Bóng đá Việt Nam và Lào có khoảng cách trong quá khứ. Trong 1 năm qua, bóng đá trẻ Lào đã tạo ra thành tích nhất định ở Đông Nam Á. Tôi tự tin vì 1 năm qua, các cầu thủ U.22 Lào đã tập luyện và thi đấu cùng nhau liên tục. Chúng tôi có 3 cầu thủ Lào kiều mới tập trung 2 tuần thôi. Tôi sẽ chỉ xem và chứng kiến phong độ thực sự của họ trong trận đấu ngày mai.

U.22 Lào chuẩn bị tốt cho giải đấu, đội bóng tập trung hơn 1 năm rưỡi qua. Năm ngoái, một số cầu thủ U.19 đã chơi SEA Games. Trong đội hình hiện tại, Lào cũng có cầu thủ chơi ở nước ngoài. Ngày mai, chúng tôi sẽ thể hiện trên sân bóng, cố gắng tính từng trận một", HLV Weiss nêu quan điểm.

Trong 11 lần dự SEA Games, U.22 Lào có tới 10 lần bị loại ở vòng bảng, chưa từng thắng quá 2 trận ở mỗi giải đấu. Thành tích tốt nhất U.22 Lào gặt hái được là vị trí thứ tư ở SEA Games 25 (năm 2009), khi Lào sắm vai chủ nhà. Lần gần nhất gặp U.22 Việt Nam, U.22 Lào đã thua với tỷ số 1-6. Tuy nhiên, HLV Weiss có cơ sở tự tin.

Bóng đá trẻ Lào đã tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2022, U.23 Lào đã thắng U.23 Malaysia cả 2 trận vòng bảng để giành quyền vào bán kết, trước khi dừng bước bởi thất bại vì thiếu kinh nghiệm trước U.23 Thái Lan.

Các HLV góp mặt tại buổi họp báo NGỌC DƯƠNG

Đến giải U.19 Đông Nam Á 2022, U.19 Lào một lần nữa gây sốc khi giành ngôi á quân. Ở giải đấu này, thầy trò HLV Weiss đã thắng U.19 Thái Lan với tỷ số 2-0 ở bán kết. U.17 Lào sau đó cũng vượt qua vòng loại U.17 châu Á 2023. Một chiến thắng đơn lẻ ở sân chơi trẻ có thể do may mắn, nhưng bước thăng tiến đồng bộ ở nhiều cấp độ tuyển thời gian qua cho thấy bóng đá Lào đã khác xa so với trước đây.

"Dĩ nhiên chúng tôi trước khi bước vào mỗi trận đấu với các đối thủ khác nhau đều có sự chuẩn bị, không thể tiết lộ quá sâu tính toán và không nêu tên cầu thủ cụ thể. U.22 Lào sẽ đá với tinh thần cao, quyết tâm, đá linh hoạt, áp sát tầm cao, dĩ nhiên hôm nay và mai sẽ có buổi họp đội để làm sao nghiên cứu, đưa ra giải pháp chuẩn bị đội hình. Dù vậy, như mọi người đã biết, việc chuẩn bị băng hình và ứng dụng trên sân khác nhau. Tôi trông chờ màn thể hiện tốt nhất của các cầu thủ trẻ", HLV Weiss tiết lộ thêm.