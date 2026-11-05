Hồ đá làng đại học, núi Châu Thới ở TP.HCM nằm trong vùng cấm bay flycam

Ngày 5.11, Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) phát thông báo cảnh báo người dân về việc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam, drone) trên địa bàn. Theo đó, một số khu vực thuộc phường Đông Hòa chính thức thuộc phạm vi vùng cấm bay liên quan đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Khu vực hồ đá làng Đại học Quốc gia TP.HCM bị cấm bay flycam, drone ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, các địa điểm như hồ đá làng Đại học Quốc gia TP.HCM, núi Châu Thới, siêu thị GO!, Khu du lịch sinh thái Thủy Châu... đều thuộc phạm vi vùng cấm bay thuộc địa phận phường Đông Hòa (TP.HCM). Đây đều là những địa điểm thu hút đông người dân và du khách đến vui chơi, tham quan, chụp ảnh.

Do đó, người dân cần lưu ý, không tự ý sử dụng flycam, drone để quay phim, chụp ảnh từ trên cao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mọi hoạt động điều khiển flycam, drone mang tính cá nhân, tự phát tại khu vực này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Chùa Châu Thới trước thời điểm cấm bay flycam, drone ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khu vực Khu du lịch Thủy Châu cũng nằm trong phạm vi cấm bay flycam, drone ẢNH: CÔNG AN CUNG cấp

Trước đó, TP.HCM đã công bố 63 phường, xã, đặc khu nằm trong phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với thiết bị bay không người lái.



Theo quy định, khu vực cấm bay quanh sân bay có từ 2 đường cất, hạ cánh trở lên như Tân Sơn Nhất được xác định kéo dài 15 km về 2 phía đường cất, hạ cánh và rộng 5 km mỗi bên, áp dụng ở mọi độ cao. Việc tuân thủ quy định nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không, tránh những sự cố có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Khu vực siêu thị GO! (phường Đông Hoà) cũng bị cấm bay flycam ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Người dân có thể truy cập trang web https://cambay.mod.gov.vn/ để tra cứu bản đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay trước khi sử dụng thiết bị bay không người lái.