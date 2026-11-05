Hồ đá làng đại học, núi Châu Thới ở TP.HCM nằm trong vùng cấm bay flycam

Ngày 5.11, Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) phát thông báo cảnh báo người dân về việc sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam, drone) trên địa bàn. Theo đó, một số khu vực thuộc phường Đông Hòa chính thức thuộc phạm vi vùng cấm bay liên quan đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Cụ thể, các địa điểm như hồ đá làng Đại học Quốc gia TP.HCM, núi Châu Thới, siêu thị GO!, Khu du lịch sinh thái Thủy Châu... đều thuộc phạm vi vùng cấm bay thuộc địa phận phường Đông Hòa (TP.HCM). Đây đều là những địa điểm thu hút đông người dân và du khách đến vui chơi, tham quan, chụp ảnh.
Do đó, người dân cần lưu ý, không tự ý sử dụng flycam, drone để quay phim, chụp ảnh từ trên cao khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Mọi hoạt động điều khiển flycam, drone mang tính cá nhân, tự phát tại khu vực này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đều là hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, TP.HCM đã công bố 63 phường, xã, đặc khu nằm trong phạm vi khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với thiết bị bay không người lái.
Theo quy định, khu vực cấm bay quanh sân bay có từ 2 đường cất, hạ cánh trở lên như Tân Sơn Nhất được xác định kéo dài 15 km về 2 phía đường cất, hạ cánh và rộng 5 km mỗi bên, áp dụng ở mọi độ cao. Việc tuân thủ quy định nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không, tránh những sự cố có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Người dân có thể truy cập trang web https://cambay.mod.gov.vn/ để tra cứu bản đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay trước khi sử dụng thiết bị bay không người lái.
Theo điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ bị xử phạt như sau:
Phạt từ 2 - 3 triệu đồng: Sử dụng thiết bị bay chưa được đăng ký, cấp phép hoặc bay không đúng thời gian, địa điểm, khu vực, tọa độ, giới hạn cho phép.
Phạt từ 8 - 15 triệu đồng: Quay phim, chụp ảnh từ trên không khi không được phép; bay không đúng nội dung giấy phép hoặc không chấp hành lệnh, hiệu lệnh của cơ quan quản lý, điều hành và giám sát hoạt động bay.
Phạt từ 20 - 30 triệu đồng: Thực hiện hoạt động bay khi chưa có phép bay do cơ quan có thẩm quyền cấp. Người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện.
Phạt từ 30 - 40 triệu đồng: Sử dụng thiết bị bay gây cản trở hoặc mất an toàn cho các phương tiện bay khác; đồng thời bị tước quyền sử dụng phép bay từ 3 - 6 tháng.
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