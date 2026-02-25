Ngăn chặn drone xâm nhập vùng cấm bay

Tạm giữ 1 flycam tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành

Chiều 24.2, đại diện Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp Công an TP.Đà Nẵng và các lực lượng liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, truy tìm tổ chức, cá nhân điều khiển drone xâm nhập khu vực cấm bay, sau sự cố flycam hoạt động trái phép trong vùng cấm bay ở khu vực sân bay Đà Nẵng.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP.Đà Nẵng, khẳng định lực lượng quân sự thành phố quyết tâm "dẹp loạn" drone hoạt động trái phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Đà Nẵng. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện và chế áp UAV/drone, không để tái diễn hành vi xâm phạm hành lang an toàn bay.

Theo báo cáo gửi UBND TP.Đà Nẵng của Cảng HKQT Đà Nẵng, trong các ngày 17.2 (mùng 1 tết) và 22.2 (mùng 6 tết) xuất hiện drone hoạt động trái phép trong vùng cấm bay, gây nguy cơ mất an toàn và làm đình trệ dây chuyền khai thác tổng cộng 54 chuyến bay.

Bộ CHQS TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.Đà Nẵng triển khai rà soát, truy vết drone xâm nhập vùng cấm, uy hiếp an toàn bay tại Cảng HKQT Đà Nẵng ẢNH: NGỌC HÂN

Cụ thể, lúc 11 giờ 7 ngày 22.2, sau khi rời đường băng khoảng 4 phút, một máy bay phát hiện drone ở bên phải tàu bay, ở độ cao khoảng 518 m. Cơ quan quản lý bay đã cho phép chuyến bay tiếp tục hành trình an toàn. Tuy nhiên, sự cố khiến 7 chuyến khác phải chờ tại sân từ 14 - 57 phút; 2 tàu bay đã nổ máy phải tạm dừng cất cánh. Cùng thời điểm, 10 chuyến bay đang tiếp cận hạ cánh xuống Đà Nẵng phải điều chỉnh hướng bay, hạ cánh muộn từ 30 - 45 phút. Tổng cộng trong ngày 22.2 có 19 chuyến bay bị ảnh hưởng, gồm 9 chuyến phải dừng chờ cất cánh, 10 máy bay phải chờ trên không.

Trước đó, sáng 17.2 lúc 9 giờ 16, lực lượng chức năng phát hiện một drone bay phía trên máy bay ở độ cao khoảng 1.158 m. Dù chuyến bay được phép hạ cánh an toàn, 8 chuyến khác phải chờ cất cánh từ 20 - 30 phút và 10 chuyến bị ảnh hưởng khi tiếp cận hạ cánh. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận drone xuất hiện bên trái tàu bay ở độ cao khoảng 366 m. Sau khi xác định vị trí thiết bị, nhà chức trách cho phép máy bay hạ cánh. Tuy nhiên, 7 chuyến không thể cất cánh, phải chờ từ 66 - 100 phút; 2 tàu bay đã nổ máy phải dừng trên đường băng; 8 chuyến khác phải bay chờ trước khi hạ cánh. Tổng cộng trong ngày 17.2 có 35 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Ngay khi phát hiện drone, kíp trực đã hiệp đồng các đơn vị liên quan, yêu cầu các tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, đồng thời tạm dừng khai thác cất cánh để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Theo báo cáo trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, lúc 9 giờ 40 ngày 17.2, trực ban phòng không Bộ CHQS TP.Đà Nẵng nhận tin từ Quân khu 5 về việc có drone hoạt động phía nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26 - 30 km. Lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ và khu vực 5 - Điện Bàn được lệnh tăng cường quan sát, tuần tra nhưng không phát hiện mục tiêu. Đến 10 giờ 23 cùng ngày, hoạt động bay trở lại bình thường.

Tuy nhiên, đến 14 giờ 50 ngày 17.2, trực ban phòng không tiếp tục nhận thông báo từ Sư đoàn Phòng không 375 về một thiết bị bay xuất hiện tại khu vực nam sân bay, cách đầu hạ cánh 6 - 7 km, lệch về phía tây. Các lực lượng triển khai kiểm tra tại nhiều phường, xã giáp ranh nhưng vẫn chưa phát hiện được người điều khiển.

Ngày 22.2, lúc 11 giờ 20, trực ban phòng không tiếp nhận thông tin từ Sư đoàn 372 và Sư đoàn Phòng không 375 về một thiết bị bay phía bắc sân bay, trên đường Điện Biên Phủ (P.Thanh Khê). Đến 12 giờ 5 cùng ngày, hoạt động khai thác hàng không dân dụng mới có thể nối lại.

Đến chiều 24.2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành, P.Hòa Khánh, các lực lượng của Bộ CHQS TP.Đà Nẵng phát hiện, tạm giữ 1 flycam hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay. Trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ CHQS TP.Đà Nẵng phát hiện T.N.T (36 tuổi, ở tổ 24, P.Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm. Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, T. đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng HKQT Đà Nẵng. Ban CHQS P.Hòa Khánh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo thẩm quyền.

Drone xâm nhập vùng cấm bay khiến nhiều chuyến tại sân bay Đà Nẵng phải bay chờ, điều chỉnh kế hoạch khai thác ẢNH: HUY ĐẠT

Nghi vấn drone quay clip quảng bá bất động sản

Theo ghi nhận của Cảng HKQT Đà Nẵng, trên địa bàn có nhiều dự án, đại lý kinh doanh bất động sản sử dụng thiết bị bay không người lái để quay video quảng bá các dự án đất nền, khu đô thị phía nam và phía bắc trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, một số clip ghi hình trên trục tiếp cận hạ cánh (từ sông Thu Bồn đến đầu nam sân bay) hoặc trục cất cánh (từ vịnh Đà Nẵng đến đèo Hải Vân), đều là những khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn bay. Từ đó, cơ quan chức năng đặt nghi vấn một số hoạt động quay clip quảng bá địa ốc có thể đã xâm phạm hành lang an toàn hàng không trong dịp tết.

Cảng HKQT Đà Nẵng đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đại lý, chủ đầu tư (nếu có) thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng không nhân dân; nghiêm cấm vận hành flycam tự phát trong khu vực cấm bay, thả bóng bay, diều, chiếu đèn laser hoặc sử dụng nguồn sáng công suất cao trong khu vực này.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các drone dân sự hiện nay thường tích hợp công nghệ "hàng rào địa lý", tự động ngăn cất cánh hoặc xâm nhập vùng cấm như sân bay, cơ sở quân sự, trung tâm hành chính quan trọng. Công nghệ này dựa trên định vị GPS để cảnh báo hoặc khóa thiết bị tại khu vực hạn chế. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng chia sẻ trên các diễn đàn công nghệ, mạng xã hội những ứng dụng được quảng cáo có chức năng "bẻ khóa", gỡ bỏ giới hạn cấm, cho phép thiết bị có thể cất cánh và bay vào khu vực vốn bị khóa trước đó.

Sân bay Nội Bài ghi nhận một số vụ

Theo Cảng HKQT Nội Bài (Hà Nội), trong quý 1/2026 đã ghi nhận 1 vụ việc liên quan đến drone ảnh hưởng hoạt động bay. Năm 2025 cũng ghi nhận 7 vụ liên quan vật thể bay không người lái làm ảnh hưởng đến các chuyến bay. Ngoài ra, còn nhiều vụ việc liên quan gây ảnh hưởng hoạt động khai thác được ghi nhận như thả diều, chiếu tia laser vào khoang máy bay lúc hạ cánh, drone, flycam…

Để đảm bảo an toàn hoạt động bay với nhiều chuyến bay cất hạ cánh dịp tết, từ ngày 2 - 14.2, Cảng HKQT Nội Bài đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Bắc, Công an xã và UBND các xã: Nội Bài, Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm (Hà Nội) và P.Phúc Yên (Phú Thọ) thực hiện chiến dịch tuyên truyền quy định liên quan đến bay UAV, flycam, drone tại các khu vực lân cận sân bay và các khu vực cấm bay khác theo quy định.

Trước nhiều vụ chiếu laser vào máy bay năm 2025, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cũng đề xuất các bộ phận chuyên môn quản lý, cấp phép, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các hoạt động sử dụng đèn chiếu laser/ánh sáng cường độ cao, thả vật thể bay trong phạm vi ảnh hưởng đến hoạt động bay. Để phát hiện vi phạm, lực lượng sân bay cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt trong giờ cao điểm xuất hiện diều để ngăn chặn kịp thời hành vi thả diều, bóng bay, đèn trời... quanh khu vực cảng hàng không ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay.