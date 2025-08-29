Cảnh báo các vi phạm uy hiếp an toàn bay

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở VH-TT-DL, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, rà soát kiến nghị của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất nhằm triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn bay theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc chiếu đèn laser cường độ cao vào tàu bay, sử dụng tàu bay mô hình, flycam, drone và các phương tiện bay siêu nhẹ, thả diều, bóng bay gần khu vực cảng hàng không sân bay tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn hàng không; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo cho cơ quan liên quan để xử lý theo thẩm quyền...

Tàu bay cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: ĐỘC LẬP





Trước đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và Cảng vụ hàng không miền Nam về việc phối hợp, ngăn ngừa các hành vi uy hiếp an toàn cho tàu bay đang bay hoặc trong quá trình hạ/cất cánh.