Thời sự

Cảnh báo các vi phạm uy hiếp an toàn bay

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/08/2025 12:34 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan chức năng, địa phương kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn bay trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở VH-TT-DL, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, rà soát kiến nghị của Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất nhằm triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn bay theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc chiếu đèn laser cường độ cao vào tàu bay, sử dụng tàu bay mô hình, flycam, drone và các phương tiện bay siêu nhẹ, thả diều, bóng bay gần khu vực cảng hàng không sân bay tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn hàng không; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và thông báo cho cơ quan liên quan để xử lý theo thẩm quyền...

Đồng Nai: Cần đảm bảo an toàn bay hoạt động bay trên địa bàn - Ảnh 1.

Tàu bay cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất

ẢNH: ĐỘC LẬP


Trước đó, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và Cảng vụ hàng không miền Nam về việc phối hợp, ngăn ngừa các hành vi uy hiếp an toàn cho tàu bay đang bay hoặc trong quá trình hạ/cất cánh.

Qua theo dõi, thống kê từ đầu năm đến nay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất ghi nhận 27 trường hợp vi phạm an toàn tĩnh không, tăng 42,1% so với cùng kỳ năm 2024 (19 trường hợp). Một số vị trí, khu vực phát hiện các hành vi vi phạm gồm P.Trảng Bom, P.Long Bình, P.Long Hưng (cùng thuộc tỉnh Đồng Nai), các P.Thủ Đức, P.Tam Bình, P.Linh Xuân, P.Hiệp Bình (cùng thuộc TP.HCM).

Đặc biệt thời gian gần đây, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất liên tục ghi nhận các trường hợp tổ lái thông báo phát hiện drone và bị đèn laser chiếu vào buồng lái, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn hoạt động bay.

Cụ thể, trong 2 ngày (28 và 29.7), tổ bay của 2 chuyến bay đã báo phát hiện drone cách điểm chạm bánh 25R 5 dặm và 15 dặm, với độ cao 2.000 ft và 4.000 ft (tương đương 609,6 m và 1219,2 m - PV). Hay như khuya 1.8, tổ bay của 2 chuyến bay cũng đã báo bị tia laser chiếu...

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin các vụ việc, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã thông báo kịp thời cho Cảng vụ hàng không miền Nam phối hợp chính quyền địa phương xử lý theo quy định.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hành vi cố ý chiếu đèn laser cường độ cao vào tàu bay, đặc biệt vào ban đêm có thể gây chói mắt phi công, ảnh hưởng đến khả năng quan sát, điều khiển tàu bay của phi công trong quá trình cất/hạ cánh.

Cùng với đó, việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone, flycam) không xin phép hoặc bay sai quy định trong khu vực cấm bay hoặc khu vực hạn chế bay có khả gây va chạm với tàu bay, dẫn đến sự cố/tai nạn hàng không.

Một số trường hợp thả diều, bóng bay… gần khu vực sân bay cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay.

Nhằm ngăn ngừa các sự cố/tai nạn hàng không mà nguyên nhân là do va chạm với vật thể bay (drone, flycam, diều, bóng bay,...) hoặc đèn laser chiếu vào tàu bay, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đề nghị UBND các địa phương và Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác tuyên truyền người dân về sự nguy hiểm của các hành vi nêu trên tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn hàng không; chỉ đạo lực lượng công an, dân phòng theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn bay, an toàn tĩnh không theo thẩm quyền; phối hợp Cảng vụ hàng không miền Nam, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và các cơ quan chức năng trong việc xác minh, điều tra khi có hiện tượng bất thường được phát hiện, thông báo, đảm bảo xử lý kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

