Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hồ Hoài Anh chung tay cùng Tự Long làm đêm nhạc hỗ trợ người dân vùng lũ

Thạch Anh
Thạch Anh
22/10/2025 12:29 GMT+7

Xuất phát từ mong muốn được góp phần giúp đỡ và chia sẻ với đồng bào chịu thiệt hại trong bão lũ, dàn nghệ sĩ của chương trình 'Anh trai vượt ngàn chông gai' tổ chức đêm nhạc gây quỹ mang tên 'Tôi! Người Việt Nam'.

Theo ban tổ chức, tên chương trình Tôi! Người Việt Nam như một thông điệp đầy tự hào về con người Việt Nam, cho thấy tinh thần tương thân tương ái trong lúc khó khăn. Theo dự kiến, sự kiện này được tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) vào ngày 29.10. Toàn bộ doanh thu bán vé và chi phí hỗ trợ từ các cá nhân, tập thể sẽ được gửi tới người dân vùng bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dàn sao góp mặt trong 'Tôi! Người Việt Nam'

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam là cuộc hội ngộ của 25 “anh tài”, những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai xác nhận góp mặt trong đêm nhạc

Ảnh: BTC

Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất, và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Theo tiết lộ, tất cả các nghệ sĩ tham gia với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát sê, gửi gắm tình cảm của mình đến người dân vùng bão lũ qua những phần thể hiện, và cũng như lời cảm ơn với những đóng góp của các bạn khán giả qua từng tấm vé hay những sự ủng hộ từ xa.

Vì đêm nhạc được quyết định thực hiện trong thời gian ngắn để kịp giúp đỡ bà con nên hiện tại, ban tổ chức đang gấp rút chuẩn bị các khâu. Đơn vị này chia sẻ: “Tuy có giới hạn về lượng vé nhưng chúng tôi tin rằng với mỗi tấm vé, các bạn khán giả đang làm một việc có ý nghĩa lớn, tặng món quà quan trọng đến bà con chứ không chỉ với mục đích tham dự một đêm diễn”.

Tôi! Người Việt Nam không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc. Trong đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa những trái tim Việt Nam”, đại diện ban tổ chức cho hay.

Tin liên quan

Nguyễn Ngọc Anh - Hồ Hoài Anh phản hồi vụ hát nhạc phim VTV không rõ lời

Nguyễn Ngọc Anh - Hồ Hoài Anh phản hồi vụ hát nhạc phim VTV không rõ lời

Sau thời gian tập trung biểu diễn tại các sự kiện quan trọng, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trở lại với thể loại pop sở trường trong ca khúc 'Khép lại dở dang'. Đây cũng là nhạc phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' có sự tham gia của Phương Oanh.

Khám phá thêm chủ đề

Tôi! Người Việt Nam Tự Long hồ hoài anh thiện nguyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận