Hồ Hoài Anh chung tay cùng Tự Long làm đêm nhạc hỗ trợ người dân vùng lũ

Theo ban tổ chức, tên chương trình Tôi! Người Việt Nam như một thông điệp đầy tự hào về con người Việt Nam, cho thấy tinh thần tương thân tương ái trong lúc khó khăn. Theo dự kiến, sự kiện này được tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) vào ngày 29.10. Toàn bộ doanh thu bán vé và chi phí hỗ trợ từ các cá nhân, tập thể sẽ được gửi tới người dân vùng bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dàn sao góp mặt trong 'Tôi! Người Việt Nam'

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam là cuộc hội ngộ của 25 “anh tài”, những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, Huy R, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Dàn nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai xác nhận góp mặt trong đêm nhạc Ảnh: BTC

Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư làm đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất, và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc. Theo tiết lộ, tất cả các nghệ sĩ tham gia với tinh thần thiện nguyện, không nhận cát sê, gửi gắm tình cảm của mình đến người dân vùng bão lũ qua những phần thể hiện, và cũng như lời cảm ơn với những đóng góp của các bạn khán giả qua từng tấm vé hay những sự ủng hộ từ xa.

Vì đêm nhạc được quyết định thực hiện trong thời gian ngắn để kịp giúp đỡ bà con nên hiện tại, ban tổ chức đang gấp rút chuẩn bị các khâu. Đơn vị này chia sẻ: “Tuy có giới hạn về lượng vé nhưng chúng tôi tin rằng với mỗi tấm vé, các bạn khán giả đang làm một việc có ý nghĩa lớn, tặng món quà quan trọng đến bà con chứ không chỉ với mục đích tham dự một đêm diễn”.

“Tôi! Người Việt Nam không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết, nhân ái và lòng tự hào dân tộc. Trong đó, âm nhạc trở thành sợi dây kết nối yêu thương giữa những trái tim Việt Nam”, đại diện ban tổ chức cho hay.