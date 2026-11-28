Khi xuất hiện những triệu chứng sau, người mắc nên đi khám thay vì chờ tự khỏi:

Ho kéo dài

Ho thường xuất hiện khi bị cảm lạnh, cúm hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài hơn 3 tuần, không có dấu hiệu cải thiện hoặc ngày càng nghiêm trọng, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nếu ho kéo dài hơn ba tuần mà không cải thiện thì người bệnh nên đi khám ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Ho kéo dài có thể do hen suyễn, trào ngược dạ dày thực quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Đặc biệt, ho ra máu, đau ngực, khó thở hoặc sụt cân không chủ ý là những dấu hiệu cần được kiểm tra sớm. Nguyên nhân phía sau có thể do bệnh lao hoặc những bệnh lý nghiêm trọng khác.

Xuất hiện hạch to không rõ nguyên nhân

Một cục u mới xuất hiện ở cổ, nách, vú, bụng hoặc những vị trí khác trên cơ thể cần được chú ý. Dấu hiệu này đặc biệt không được chủ quan nếu cục u lớn dần, cứng, ít di động hoặc không biến mất sau một thời gian.

Hạch bạch huyết thường sưng lên khi cơ thể chống lại nhiễm trùng. Tuy nhiên, hạch to kéo dài, không đau hoặc đi kèm sốt dai dẳng, đổ mồ hôi ban đêm và sụt cân không chủ ý có thể do ung thư hạch hoặc các loại ung thư khác.

Không phải mọi khối u hay hạch to đều nguy hiểm. Tuy nhiên, thăm khám giúp xác định nguyên nhân thay vì tự phỏng đoán dựa trên cảm giác khi sờ nắn, Giáo sư Nathan Falk tại Trường Y khoa thuộc Đại học Bang Florida (Mỹ) cho biết.

Đau đầu đột ngột

Đau đầu thường là do thiếu ngủ, căng thẳng, mất nước hoặc đau nửa đầu. Tuy nhiên, nếu cơn đau xuất hiện đột ngột, dữ dội bất thường, đạt mức nghiêm trọng chỉ trong vài giây hoặc vài phút, đây có thể là dấu hiệu xuất huyết não hoặc những vấn đề thần kinh nguy hiểm.

Đặc biệt, đau đầu đi kèm sốt, cứng cổ, co giật, lú lẫn, yếu tay chân hoặc thay đổi thị lực cần được điều trị khẩn cấp. Những người thường xuyên đau đầu cũng nên đi khám nếu cơn đau ngày càng tăng hoặc không thuyên giảm dù đã uống thuốc.

Tiểu ra máu

Nước tiểu có máu, dù chỉ xuất hiện một lần và không gây đau, vẫn là dấu hiệu cần được kiểm tra. Tình trạng này khả năng là do nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, bệnh lý tuyến tiền liệt hoặc ung thư bàng quang, thận.

Ngoài ra, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc cảm giác bàng quang không được làm rỗng hoàn toàn cũng cần được chú ý nếu kéo dài hoặc tái diễn. Đặc biệt, nếu không thể đi tiểu dù rất mắc tiểu, người bệnh cần được cấp cứu, theo Medical News Today.