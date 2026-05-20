Ho, khó thở kéo dài, vào viện phát hiện xẹp phổi

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết các triệu chứng xuất hiện khoảng 1 tháng trước khi nhập viện và không cải thiện dù đã điều trị trước đó. Người bệnh cũng từng sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài, dẫn đến nhiều rối loạn nội tiết như hội chứng Cushing do thuốc, rối loạn điện giải và tăng đường huyết.



Ngày 20.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Minh Thông, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết qua thăm khám và xét nghiệm, kết quả chụp MSCT ngực xác định nguyên nhân là thoát vị hoành trái, tình trạng các tạng trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực thông qua một khiếm khuyết ở cơ hoành. Trường hợp này có thể liên quan đến yếu tố bẩm sinh kết hợp với áp lực ổ bụng tăng cao sau đợt ho mạnh trước đó. Khi xảy ra thoát vị, các cơ quan trong ổ bụng bị đẩy lên lồng ngực gây chèn ép, xẹp hoàn toàn phổi trái, từ đó dẫn đến triệu chứng khó thở, đặc biệt rõ khi người bệnh nằm.