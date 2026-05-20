Sức khỏe

Ho, khó thở kéo dài, vào viện phát hiện xẹp phổi

Lê Cầm
20/05/2026 14:07 GMT+7

Người phụ nữ T (54 tuổi, ở Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, ăn uống kém, ho và khó thở kéo dài. Đáng chú ý, cảm giác khó thở tăng rõ khi nằm và giảm khi ngồi, khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng,

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết các triệu chứng xuất hiện khoảng 1 tháng trước khi nhập viện và không cải thiện dù đã điều trị trước đó. Người bệnh cũng từng sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài, dẫn đến nhiều rối loạn nội tiết như hội chứng Cushing do thuốc, rối loạn điện giải và tăng đường huyết.

Ngày 20.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Minh Thông, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết qua thăm khám và xét nghiệm, kết quả chụp MSCT ngực xác định nguyên nhân là thoát vị hoành trái, tình trạng các tạng trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực thông qua một khiếm khuyết ở cơ hoành. Trường hợp này có thể liên quan đến yếu tố bẩm sinh kết hợp với áp lực ổ bụng tăng cao sau đợt ho mạnh trước đó. Khi xảy ra thoát vị, các cơ quan trong ổ bụng bị đẩy lên lồng ngực gây chèn ép, xẹp hoàn toàn phổi trái, từ đó dẫn đến triệu chứng khó thở, đặc biệt rõ khi người bệnh nằm.

TP.HCM: Ho khó thở kéo dài, vào viện phát hiện xẹp phổi do thoát vị hoành - Ảnh 4.

Bác sĩ Thông thăm khám cho người bệnh sau khi xuất viện

ẢNH: T.N

Người bệnh được phẫu thuật chủ động bằng phương pháp giải phóng túi thoát vị, đưa các tạng trở lại ổ bụng đúng vị trí và tái tạo lại cơ hoành. Song song đó, các biện pháp điều trị nội khoa, vật lí trị liệu, hô hấp, dinh dưỡng giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Thoát vị hoành: Bệnh lý hiếm gặp dễ bỏ sót

"Trường hợp này cho thấy thoát vị hoành chiếm gần toàn bộ lồng ngực trái là bệnh lý hiếm gặp, có thể biểu hiện bằng những triệu chứng hô hấp không điển hình và dễ bị bỏ sót nếu không thăm khám kỹ lưỡng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc các biến chứng nguy hiểm. Việc nhận diện các yếu tố nguy cơ như tiền sử ho kéo dài, bất thường bẩm sinh hay sử dụng thuốc kéo dài đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán", bác sĩ Thông chia sẻ.

Bác sĩ Thông khuyến cáo việc thăm khám định kỳ và sử dụng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại có thể giúp phát hiện sớm bệnh lý, từ đó có kế hoạch điều trị kịp thời và hiệu quả. Đây cũng là lời cảnh báo không nên xem nhẹ những triệu chứng thường gặp trong đời sống nhưng kéo dài và không thuyên giảm, gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Khó thở khi cúi người: Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn

Khó thở khi cúi xuống buộc dây giày hoặc hụt hơi khi cúi nhặt một món đồ dưới sàn có thể là biểu hiện của bendopnea - một triệu chứng tim mạch khá phổ biến nhưng thường bị bỏ qua.

