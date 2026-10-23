Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa liệt kê các mốc thời gian để người nộp thuế nói chung, doanh nghiệp và hộ kinh doanh nói riêng nắm rõ nhằm đăng ký, thông báo và nộp hồ sơ thuế để hạn chế sai sót và các vi phạm về thủ tục thuế. Một số các mốc thời hạn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý ghi nhớ.

Hộ kinh doanh cần lưu ý các mốc thời gian về đăng ký và kê khai thuế ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Thứ nhất, đối với trường hợp đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, thời hạn đăng ký thuế lần đầu là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các sự kiện theo quy định (như ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, ngày phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc các trường hợp tương ứng). Lưu ý, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và một số đối tượng thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông, thời hạn đăng ký thuế được thực hiện cùng với thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh...

Thứ hai, đăng ký thuế cho người phụ thuộc, mốc thời gian là ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp cá nhân trực tiếp đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc, thời hạn đăng ký thuế chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế lần đầu thay cho người phụ thuộc cũng thực hiện theo thời hạn này.

Hộ kinh doanh cần lưu ý các mốc thời gian về đăng ký và kê khai thuế

Thứ ba, thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế trong 10 ngày làm việc. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Riêng đối với một số thông tin của cá nhân như họ tên, số định danh cá nhân, ngày tháng năm sinh, hộ chiếu, pháp luật có quy định thời hạn riêng.

Thứ tư, thông báo trước khi tạm ngừng là 1 ngày làm việc. Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp phải thông báo trực tiếp với cơ quan thuế, việc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh phải được thông báo chậm nhất 1 ngày làm việc trước khi tạm ngừng. Cơ quan thuế thực hiện thông báo xác nhận về thời gian tạm ngừng chậm nhất trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Thứ năm, khai thuế theo từng lần phát sinh, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý khi xác định thời hạn vì quy định mới tính mốc thời gian từ ngày tiếp theo ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thứ sáu, thời gian quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ ba. Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm, thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Riêng cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ví dụ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2026 thì ngày cuối cùng là 30.4.2027).

Thứ bảy, thời gian người nộp thuế được kê khai bổ sung hồ sơ có sai, sót là 5 năm. Từ ngày 1.7.2026, khi phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai, sót, người nộp thuế được khai bổ sung trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót, trong các trường hợp pháp luật quy định. Quy định mới rút ngắn thời hạn khai bổ sung từ 10 năm xuống còn 5 năm, đồng thời quy định cụ thể các trường hợp được khai bổ sung.

Cơ quan thuế tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, mỗi thủ tục thuế có thời điểm bắt đầu tính thời hạn và đối tượng áp dụng khác nhau. Vì vậy, người nộp thuế cần chủ động theo dõi các sự kiện phát sinh nghĩa vụ thuế, đối chiếu đúng trường hợp và thực hiện đăng ký, thông báo, khai thuế, quyết toán thuế đúng thời hạn. Đồng thời, thường xuyên cập nhật chính sách thuế mới và sử dụng các dịch vụ thuế điện tử để thực hiện thủ tục thuế thuận tiện, kịp thời, đúng quy định