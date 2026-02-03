Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1.3.2026
Video Thời sự

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1.3.2026

03/02/2026 10:39 GMT+7

Từ 1.3.2026, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép thay vì tên chủ hộ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đánh giá sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 (từ 4.5.2025), tác động của Nghị quyết 68 đã bước đầu thể hiện rõ trên nhiều phương diện. Trong đó, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng mạnh; thị trường chứng khoán diễn biến tích cực; hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc; đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước ngày càng tăng. Từ sau Nghị quyết 68 đến hết năm qua, bình quân mỗi tháng cả nước có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 8.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng bình quân 26.300 doanh nghiệp/tháng. Nhờ vậy, đến hết năm 2025, số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước vượt mốc 1 triệu.

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1.3

Một thông tin quan trọng mà hộ kinh doanh cần nắm là từ 1.3 sắp tới, tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép thay vì tên chủ hộ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư 25 về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, được Ngân hàng Nhà nước ban hành từ 2025.

Trong đó, quy định mới về việc đặt tên tài khoản thanh toán sẽ có hiệu lực từ 1.3 năm nay, yêu cầu tài khoản ngân hàng phải trùng khớp thông tin của chủ tài khoản.

Quy định mới về việc đặt tên tài khoản thanh toán sẽ có hiệu lực từ 1.3.2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

