Hộ kinh doanh bị phạt 145 triệu đồng vì hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Ngày 28.1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một hộ kinh doanh buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, với tổng số tiền hơn 145 triệu đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra tại các hộ kinh doanh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ẢNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG GIA LAI

Trước đó, ngày 4.1, Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh T.T.T.T. tại P.Diên Hồng (Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán nhiều loại thực phẩm, trong đó có hàng hóa có xuất xứ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Một số hàng hóa khác không có nhãn hàng hóa, không có tài liệu kèm theo và cũng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh còn bày bán 15 chai rượu vang và 10 thùng rượu nho. Theo quy định, hoạt động bán lẻ rượu có nồng độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép. Tuy nhiên, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy phép bán lẻ rượu theo quy định. Toàn bộ số rượu trên đang được trưng bày tại cửa hàng và chưa tiêu thụ ra thị trường.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ hộ không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, sổ sách theo dõi việc mua bán đối với số hàng hóa vi phạm và khai nhận hàng hóa mới mua về để bán thì bị phát hiện, tạm giữ nên chưa tiêu thụ. Do đó, cơ quan chức năng không có căn cứ xác định số lợi bất hợp pháp thu được.

UBND tỉnh Gia Lai quyết định xử phạt hộ kinh doanh này tổng số tiền hơn 141 triệu đồng; đồng thời buộc nộp lại 4,3 triệu đồng tương đương trị giá tang vật vi phạm đã bị tiêu thụ. Tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 145 triệu đồng.

Tang vật vi phạm là thực phẩm nhập lậu có xuất xứ Trung Quốc và thực phẩm không rõ nguồn gốc bị tịch thu. Hộ kinh doanh bị buộc thu hồi hàng hóa vi phạm và ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai kiểm tra tại hộ kinh doanh phân bón trên địa bàn ẢNH: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG GIA LAI



Trước đó, ngày 19.1, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã xử phạt hộ kinh doanh P.V.H. tại xã Ia Lâu (Gia Lai) với số tiền 175 triệu đồng do bán phân bón không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Vụ việc được phát hiện trong đợt kiểm tra chuyên đề về vật tư nông nghiệp do Đội Quản lý thị trường số 10 thực hiện.