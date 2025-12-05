Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử thế nào từ 2026?

Thu dưới 1 tỉ không bắt buộc dùng hóa đơn có mã

Về sử dụng hóa đơn điện tử, dự thảo nghị định nêu: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỉ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại khoản 8 điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỉ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP ẢNH: ĐAN THANH

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế khuyến khích và hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ kinh doanh kê khai, tính thuế ra sao?

Theo dự thảo nghị định, hộ, cá nhân kinh doanh căn cứ mức doanh thu thực tế hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng không phải nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1.1.2026.

Dự kiến, các quy định mới về kê khai, tính thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh sẽ có hiệu lực từ năm 2026 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trường hợp xác định thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì hộ, cá nhân kinh doanh tự xác định số thuế phải nộp và thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

Thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng: thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo doanh thu tính thuế nhân thuế suất: thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn khai, nộp thuế giá trị gia tăng.

Thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo thu nhập tính thuế (doanh thu trừ chi phí) nhân thuế suất: thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo năm, chậm nhất là ngày 21.1 năm sau.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ sở dữ liệu quản lý thuế và các nguồn cơ sở dữ liệu khác mà cơ quan thuế có được từ cơ quan nhà nước khác, tổ chức, cá nhân cung cấp, hệ thống công nghệ thông tin tự động tạo lập tờ khai thuế gợi ý để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh trong khai và tính thuế.

Trường hợp tự xác định không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31.1 năm sau.

Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường, chia ra 2 trường hợp.

Thứ nhất, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì hệ thống thông tin quản lý thuế của cơ quan thuế hỗ trợ xác định số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) phải nộp và cập nhật dữ liệu cho người nộp thuế.

Thứ hai, nếu hộ, cá nhân kinh doanh không sử dụng hóa đơn điện tử thì tự xác định số thuế phải nộp theo quy định.

Với phí bảo vệ môi trường và các khoản thu khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải tự xác định số tiền phải nộp theo quy định.

Theo dự thảo nghị định, thời hạn nộp thuế với hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

Dự kiến, nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026.