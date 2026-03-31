Hồ Ngọc Hà hiếm hoi nhắc lại vai diễn trong 'Hoa cỏ may'

Biểu diễn tại chương trình Cuộc hẹn với tháng ba, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi hiếm hoi nhắc lại vai diễn đầu tiên nữ ca sĩ đảm nhận nhân vật Hương trong phim truyền hình Hoa cỏ may (2001). Đây không chỉ là kỷ niệm nghề nghiệp mà còn là dấu mốc mở ra hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ 8X.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại chương trình Cuộc hẹn với tháng ba, cô hiếm hoi chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp và hành trình đến với nghệ thuật Ảnh: VTV

Nhắc lại thời điểm cách đây khoảng 25 năm, Hồ Ngọc Hà không giấu được sự thích thú khi nhớ lại vai diễn đầu tay ngày nào. Giọng ca Cả một trời thương nhớ kể lại: “Hương ở Hoa cỏ may ngày xưa là một cái dáng rất gù. Lúc đó tôi mới 16 - 17 tuổi, tôi cảm thấy mình cao quá so với bạn diễn nên toàn phải đứng hơi khom người xuống”.

Hồ Ngọc Hà và bước ngoặt từ vai diễn đầu tay

Hoa cỏ may (đạo diễn Lưu Trọng Ninh) là một trong những bộ phim truyền hình nổi tiếng Việt Nam, khắc họa hành trình trưởng thành, lập nghiệp và tình yêu ngang trái của nhóm bạn 7 người (Na, Hương, Hùng, Thái, Thủy, Bình, Tiến) từ thời bao cấp đến khi trưởng thành. Phim nổi bật với thông điệp tình bạn, sự tử tế và tình yêu trong sáng.

Nhìn lại giai đoạn này, nữ ca sĩ cho biết phần thể hiện của mình vẫn còn những điểm hạn chế. Tuy vậy, sự mộc mạc và chưa trau chuốt trong diễn xuất đã tạo nên nét riêng cho nhân vật. Không đặt nặng yếu tố kỹ thuật, vai diễn Hương được khán giả đón nhận nhờ cảm xúc giản dị, góp phần giúp Hồ Ngọc Hà có dấu ấn ban đầu trên màn ảnh nhỏ.

Quan trọng hơn, vai diễn này trở thành bước đệm đưa cô đến gần hơn với nghệ thuật. Từ một sinh viên khoa Piano của Trường cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội, Hồ Ngọc Hà dần tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, làm quen với ống kính và môi trường làm nghề chuyên nghiệp.

Trải qua hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì sức hút với hình ảnh hiện đại, đồng thời tham gia nhiều lĩnh vực như người mẫu, huấn luyện viên truyền hình thực tế, kinh doanh... Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà tên đầy đủ Hồ Thị Ngọc Hà sinh năm 1984, là một trong những nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Việt. Sau bước khởi đầu với vai trò diễn viên phim truyền hình, cô chuyển hướng sang ca hát và ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha, Cả một trời thương nhớ.

Hồ Ngọc Hà sở hữu chất giọng trầm đặc trưng cùng phong cách biểu diễn hiện đại. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nữ ca sĩ cũng hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, truyền hình thực tế và kinh doanh.