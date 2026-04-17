Hồ Ngọc Hà nói gì về việc Subeo có bạn gái ở tuổi 16?

Trong clip mới đây, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm của con trai. Trước đó, việc Subeo xuất hiện cùng một cô gái tại sự kiện nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Việc cả hai thân thiết khiến nhiều người cho rằng đây là bạn gái của con trai giọng ca sinh năm 1984. Trong khi đó, một số cư dân mạng tò mò về mối quan hệ của Hồ Ngọc Hà với cô gái này.

Quan điểm của Hồ Ngọc Hà

Subeo có mối quan hệ thân thiết với Kim Lý. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình Ảnh: FBNV

Theo một số video được chia sẻ trên mạng xã hội, trước sự xuất hiện của con trai, Hồ Ngọc Hà đã có cách cư xử khéo léo. Cụ thể, giọng ca Cả một trời thương nhớ nhanh chóng chạy đến giúp con tìm lối đi, sắp xếp chỗ ngồi phù hợp. Nữ nghệ sĩ còn tranh thủ thời gian trước khi bước vào sự kiện chính để trò chuyện, giúp con thoải mái hơn khi xuất hiện trước truyền thông.

Chia sẻ quan điểm của mình, Hồ Ngọc Hà nói: “Tôi ủng hộ chuyện tình cảm của con, như một người đàn ông trưởng thành thật sự, không vấn đề gì hết. Tôi và Kim Lý cùng đi ăn với các bạn, cùng trò chuyện, đặc biệt là ngồi trên xe, cùng nghe những bản nhạc gọi là cùng “gu” với nhau, mặc dù là 2 thế hệ hoàn toàn khác nhau như thế. Tôi vui vì mình vẫn phù hợp với các bạn, như vậy thì gia đình có sự kết nối hơn, có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đó là điều mà tôi thấy tự hào”.

Hồ Ngọc Hà trân trọng khoảnh khắc hiện tại vì cô cho rằng “trong tương lai chúng ta không biết trước nó sẽ như thế nào, các bạn sẽ gìn giữ mối quan hệ ra làm sao”. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Không ai dám nói trước được điều gì cả. Bản thân tôi cũng thế. Nên bây giờ chúng ta cứ vui được ngày nào, con cảm thấy thoải mái được ngày nào thì mình cảm thấy trọn vẹn. Quan tâm được con đã là hạnh phúc rồi”.

Hồ Ngọc Hà cởi mở khi Subeo có bạn gái ở tuổi 16 Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà gửi lời cảm ơn mọi người vì dành sự quan tâm cho gia đình mình. Tuy nhiên, giọng ca 8X chia sẻ thêm: “Nhưng mà cũng đừng áp đặt các con quá hoặc nói những lời hơi mạnh vì các con cũng không như tôi được. Tôi có thể nghe quen rồi và cũng biết chắt lọc. Còn các con còn rất trẻ và đang đi học nên hy vọng mọi người yêu thương, dành những lời nói ngọt ngào cho các con”.

Subeo là con trai của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Cậu tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, sinh năm 2010. Ở tuổi 16, Subeo gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cao lớn, từng thực tập cho nhiều vị trí của công ty gia đình.

Hiện tại, Hồ Ngọc Hà có tổ ấm viên mãn bên Kim Lý. Dù bận rộn với công việc nhưng cô vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc Subeo cùng cặp song sinh. Trong một lần chia sẻ, giọng ca 8X cho biết cô luôn xem trước là công việc đó có ảnh hưởng đến gia đình hay không. Nếu vẫn có thể đảm bảo vai trò của mình với gia đình, đặc biệt là với các con, thì nữ ca sĩ mới nhận lời.

“Khi tôi vẫn làm tốt vai trò của một người mẹ, vẫn đồng hành cùng các con mà công việc không bị ảnh hưởng, thì mình sẵn sàng đi làm. Nói chung, tôi luôn cố gắng cân bằng. Công việc ở một vài thời điểm có thể thiệt thòi một chút, nhưng gia đình thì tuyệt đối không thể thiệt thòi”, Hồ Ngọc Hà cho hay.