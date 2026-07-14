Hồ sen nở rộ giữa công viên ở Đồng Nai, người dân rủ nhau dạo mát mỗi sáng

Điểm hẹn mỗi sớm mai

Khoảng 7 giờ sáng, những chiếc bàn cà phê ven hồ gần như kín chỗ. Người nhâm nhi ly cà phê, người thong thả đi bộ quanh hồ, nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những bức ảnh giữa mùa sen nở. Không khí mát mẻ, tiếng chim ríu rít cùng màu xanh của cây cối khiến công viên Biên Hùng (phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân mỗi buổi sáng.

Sáng sớm, nơi đây là khu vực yêu thích của nhiều người Ảnh: Trúc Quỳnh

Nằm ngay trung tâm thành phố Đồng Nai, công viên rộng khoảng 4 ha vẫn giữ được vẻ bình yên hiếm có. Bao quanh hồ nước là những hàng cây cổ thụ, thảm cỏ xanh cùng lối đi bộ rợp bóng mát. Đầu tháng 7, không gian ấy càng thêm thơ mộng khi hồ sen bước vào mùa đẹp nhất trong năm.

Từ trên bờ nhìn xuống, một góc hồ phủ kín những tán lá sen xanh mướt. Xen giữa màu xanh là hàng trăm bông sen hồng đang bung nở, búp hoa vươn cao khỏi mặt nước.

Người dân ngồi uống cà phê và ngắm hồ sen mỗi sáng Ảnh: Trúc Quỳnh

Được biết, khoảng 2 năm trở lại đây sen mới bắt đầu xuất hiện tại hồ Biên Hùng. Những năm trước chỉ có vài khóm sen mọc lác đác thì năm nay diện tích đã phát triển rộng hơn, phủ xanh cả một góc hồ và trở thành điểm nhấn mới của công viên.

Khoảng xanh giữa lòng thành phố

Gần như sáng nào cũng đi bộ quanh hồ, bà L.T.H (63 tuổi) cho biết hồ sen năm nay đẹp hơn hẳn những năm trước.

Năm nay hoa sen nở rộ, phủ khắp mặt hồ Ảnh: Trúc Quỳnh

"Năm ngoái hoa sen chỉ ít bông không ai để ý. Năm nay cả vùng hồ phủ kín lá sen, hoa nở nhiều và đẹp hơn. Đi bộ quanh hồ, nhìn đâu cũng thấy màu xanh, cảm giác rất dễ chịu nên tôi còn rủ bạn bè chuyển sang đây tập thể dục mỗi sáng", bà H. chia sẻ. Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến công viên để check-in chụp ảnh.

Ảnh: Trúc Quỳnh

Trong khi đó, những quán cà phê ven hồ cũng tấp nập khách từ sáng sớm. Là khách quen của quán cà phê bên hồ, ông N.Q.T (50 tuổi) cho biết hồ sen phát triển đã khiến công viên trở nên hấp dẫn hơn.

"Ngày nào tôi cũng ra đây uống cà phê rồi mới bắt đầu công việc. Ngồi ngắm hoa sen, nghe tiếng chim hót, hít thở không khí trong lành khiến đầu óc rất thư thái", ông T. nói.

Nhiều bạn trẻ dạo mát dưới những tán cây cổ thụ tại công viên Biên Hùng Ảnh: Trúc Quỳnh



