Hồ sơ tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein có tên ông Elon Musk?

Theo hồ sơ Ủy ban giám sát hạ viện Mỹ công bố ngày 26.9, được cho là bản sao nhật ký lịch trình của ông Epstein, tỉ phú Musk đã có chuyến đi đến hòn đảo của ông Epstein vào ngày 6.12.2014. Vào thời điểm đó, ông Epstein sở hữu hòn đảo tư nhân ở quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Politico đưa tin.

Một dòng trong hồ sơ ngày 6.12.2014 có nội dung rằng: “Lời nhắc: Ông Elon Musk sẽ đến đảo vào ngày 6.12 (điều này vẫn sẽ diễn ra chứ)?”.

Tỉ phú Elon Musk xuất hiện tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ngày 21.9 ẢNH: REUTERS

Các nghị sĩ Dân chủ tại ủy ban hạ viện trên nói rằng họ đã nhận được nhật ký tin nhắn thoại, nhật ký chuyến bay và danh sách hành khách, bản sao sổ cái tài chính và lịch trình hàng ngày của ông Epstein.

Ngoài ông Musk, nhật ký lịch trình của ông Epstein còn đề cập kế hoạch ăn trưa với tỉ phú công nghệ Peter Thiel vào ngày 27.11.2017, ăn sáng ngày 16.2.2019 với ông Steve Bannon, người từng làm chiến lược gia trưởng Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngoài ra, Hoàng tử Anh Andrew cũng được cho là ngồi cùng chuyến bay với ông Epstein vào năm 2000, đi từ bang New Jersey đến Florida ở Mỹ.

Ông Musk và những người có tên chưa bình luận về thông tin này. Không có thông tin nào cho thấy những người liên quan biết về hành vi tội phạm khiến ông Epstein bị bắt sau đó.

Đảng Dân chủ công bố thư nghi do ông Trump gửi tỉ phú ấu dâm Epstein

Vào năm 2008, ông Epstein ký thỏa thuận nhận tội với các công tố viên, sau khi phụ huynh bé gái 14 tuổi báo cáo ông Epstein đã xâm hại con họ ở bang Florida (Mỹ). Vào tháng 7.2019, ông Epstein bị bắt với cáo buộc buôn bán tình dục. Ông tự sát trong nhà giam ở thành phố New York tháng 8.2019 khi đang chờ xét xử.

Ông Elon Musk từng đăng mạng xã hội chỉ trích việc chính quyền ông Trump chần chừ không công bố hồ sơ Epstein vì tổng thống Mỹ được nhắc đến tài liệu, tuy nhiên đã xóa bài đăng sau đó.

Đảng Dân chủ kêu gọi chính phủ sớm công bố thêm các tài liệu về hồ sơ Jeffrey Epstein, trong khi phe Cộng hòa tại ủy ban cáo buộc đảng Dân chủ "coi trọng chính trị hơn các nạn nhân", nhưng cũng hứa sẽ dần công bố các tài liệu.