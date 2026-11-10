    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Hố sụt sâu 5 mét xuất hiện trong đêm mưa lớn ở Quảng Trị

    Bá Cường
    Bá Cường
    Một hố sụt sâu 5 mét xuất hiện trong đêm xảy ra mưa lớn tại xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị). Lực lượng chức năng đang lên phương án khắc phục, xử lý.

    Chiều 10.11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh cho biết đơn vị đang huy động lực lượng kiểm tra và lên phương án xử lý một hố sụt lớn xuất hiện trên địa bàn.

    Hố sụt sâu 5 mét xuất hiện trong đêm mưa lớn ở Quảng Trị- Ảnh 1.

    Hố sụt nuốt trọn hệ thống bồn nước của nhà anh Trần Anh Dũng

    ẢNH: T.D

    Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút tối 9.11, tại vị trí đất giáp 2 khu vực nhà bếp của hộ anh Trần Anh Dũng và hộ gia đình chị Hoàng Huỳnh Thị Hiệp (cùng thôn 4, xã Khe Sanh) xuất hiện một hố sụt.

    Đường kính miệng hố nơi rộng nhất gần 3 mét, mở rộng xuống dưới với độ sâu khoảng hơn 5 mét, miệng hố cách mép tường 2 khu vực nhà bếp khoảng 0,5 mét. Hố lún đã làm đổ sập 2 bồn chứa nước của hộ anh Trần Anh Dũng.

    Hố sụt sâu 5 mét xuất hiện trong đêm mưa lớn ở Quảng Trị- Ảnh 2.

    Hố sụt có độ sâu khoảng 5 mét

    ẢNH: T.D

    "Tôi tưởng hệ thống nước bị hư hỏng, đi kiểm tra thì phát hiện bồn nước đã bị rơi xuống một hố sụt lớn, lúc này mưa lớn nên nước liên tục đổ dồn về phía hố. Ngay lúc đó, tôi đã vào di dời các đồ đạc quan trọng trong quán để đảm bảo an toàn", anh Dũng chia sẻ.

    Sau khi tiếp nhận được thông tin của người dân, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng đã kiểm tra, đặt cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, di dời các hộ dân trong khu vực đến nơi an toàn.

    Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý, khắc phục, sẵn sàng di dời nếu có dấu hiệu mở rộng miệng hố sụt.

    Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ảnh hưởng mưa lớn cùng gió mạnh đã gây thiệt hại về tài sản ở một số địa phương trên địa bàn.

    Hố sụt sâu 5 mét xuất hiện trong đêm mưa lớn ở Quảng Trị- Ảnh 3.

    Nhiều ngầm tràn, tuyến đường ở các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập úng do nước lũ

    ẢNH: UBND XÃ KIM NGÂN

    Cụ thể, tại xã Cửa Việt, các hàng quán ven biển, nhà để xe ở 3 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái do gió lớn; tại tuyến đê biển Vĩnh Thái (xã Vĩnh Hoàng) tiếp tục xảy ra tình trạng bị xói lở.

    Tại xã Tân Lập, tuyến đường nội thôn Phú Hòa bị sạt mái ta luy âm ăn sâu vào nền đường dài 5 mét, tạo hàm ếch sâu khoảng 1 mét; xói lở cống cầu tràn thôn Bù Vây (khu vực bản Làng Vây cũ), làm rỗng nền móng chiều dài khoảng 5 mét, sâu khoảng 2,5 mét.

    Nhiều ngầm tràn ở các xã A Dơi, Lệ Thủy, Ba Lòng, Kim Ngân, Đakrông, Triệu Phong có mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông.

    Hiện lực lượng chức năng các xã đã đặt rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, cảnh báo người dân đảm bảo an toàn trong thời điểm tình hình mưa lũ còn kéo dài.

    Tin liên quan

    Nhiều bản miền núi Quảng Trị bị cô lập vì sạt lở do mưa lớn

    Nhiều bản miền núi Quảng Trị bị cô lập vì sạt lở do mưa lớn

    Mưa lớn trong đêm đã khiến nhiều xã miền núi ở Quảng Trị bị sạt lở, ngập úng chia cắt giao thông, nhiều bản bị cô lập. Các lực lượng đã túc trực, sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến mưa còn tiếp diễn.

    Khám phá thêm chủ đề

    mưa lớn hố tử thần Sạt lở Khe Sanh Quảng Trị hố sụt lớn

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận