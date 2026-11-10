Hố sụt sâu 5 mét xuất hiện trong đêm mưa lớn ở Quảng Trị

Chiều 10.11, thông tin từ UBND xã Khe Sanh cho biết đơn vị đang huy động lực lượng kiểm tra và lên phương án xử lý một hố sụt lớn xuất hiện trên địa bàn.

Hố sụt nuốt trọn hệ thống bồn nước của nhà anh Trần Anh Dũng ẢNH: T.D

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút tối 9.11, tại vị trí đất giáp 2 khu vực nhà bếp của hộ anh Trần Anh Dũng và hộ gia đình chị Hoàng Huỳnh Thị Hiệp (cùng thôn 4, xã Khe Sanh) xuất hiện một hố sụt.

Đường kính miệng hố nơi rộng nhất gần 3 mét, mở rộng xuống dưới với độ sâu khoảng hơn 5 mét, miệng hố cách mép tường 2 khu vực nhà bếp khoảng 0,5 mét. Hố lún đã làm đổ sập 2 bồn chứa nước của hộ anh Trần Anh Dũng.

Hố sụt có độ sâu khoảng 5 mét ẢNH: T.D

"Tôi tưởng hệ thống nước bị hư hỏng, đi kiểm tra thì phát hiện bồn nước đã bị rơi xuống một hố sụt lớn, lúc này mưa lớn nên nước liên tục đổ dồn về phía hố. Ngay lúc đó, tôi đã vào di dời các đồ đạc quan trọng trong quán để đảm bảo an toàn", anh Dũng chia sẻ.

Sau khi tiếp nhận được thông tin của người dân, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng đã kiểm tra, đặt cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời, di dời các hộ dân trong khu vực đến nơi an toàn.

Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý, khắc phục, sẵn sàng di dời nếu có dấu hiệu mở rộng miệng hố sụt.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết ảnh hưởng mưa lớn cùng gió mạnh đã gây thiệt hại về tài sản ở một số địa phương trên địa bàn.

Nhiều ngầm tràn, tuyến đường ở các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bị ngập úng do nước lũ ẢNH: UBND XÃ KIM NGÂN

Cụ thể, tại xã Cửa Việt, các hàng quán ven biển, nhà để xe ở 3 điểm trường bị hư hỏng, tốc mái do gió lớn; tại tuyến đê biển Vĩnh Thái (xã Vĩnh Hoàng) tiếp tục xảy ra tình trạng bị xói lở.

Tại xã Tân Lập, tuyến đường nội thôn Phú Hòa bị sạt mái ta luy âm ăn sâu vào nền đường dài 5 mét, tạo hàm ếch sâu khoảng 1 mét; xói lở cống cầu tràn thôn Bù Vây (khu vực bản Làng Vây cũ), làm rỗng nền móng chiều dài khoảng 5 mét, sâu khoảng 2,5 mét.

Nhiều ngầm tràn ở các xã A Dơi, Lệ Thủy, Ba Lòng, Kim Ngân, Đakrông, Triệu Phong có mực nước dâng cao gây chia cắt giao thông.

Hiện lực lượng chức năng các xã đã đặt rào chắn tại các khu vực nguy hiểm, cảnh báo người dân đảm bảo an toàn trong thời điểm tình hình mưa lũ còn kéo dài.