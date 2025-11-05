Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Hỗ trợ 1 tỉ đồng cho người lao động Đà Nẵng bị ảnh hưởng mưa lũ

Thu Hằng
Thu Hằng
05/11/2025 15:57 GMT+7

Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do lũ lụt tại Công ty cổ phần Dệt may 29.3.

Chiều 4.11, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam, do Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên đoàn viên, người lao động bị thiệt hại do lũ lụt tại Công ty cổ phần Dệt may 29.3 (TP.Đà Nẵng).

Hỗ trợ 1 tỉ đồng người lao động ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng mưa lũ - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao quà động viên đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Dệt may 29.3

ẢNH: TƯỜNG MINH

Trong đợt mưa lớn vừa qua, Công ty cổ phần Dệt may 29.3 có 697 đoàn viên bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề về tài sản. Công đoàn công ty đã báo cáo và đề xuất để LĐLĐ TP.Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ.

Chia sẻ với các chủ doanh nghiệp và anh chị em công nhân lao động sau những thiệt hại, mất mát quá lớn trong đợt mưa lũ vừa qua, ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ: "Tổng LĐLĐ Việt Nam rất mừng và an tâm khi tổ chức công đoàn các cấp của TP.Đà Nẵng đã rất nhanh chóng vào cuộc nắm bắt, kịp thời động viên về tinh thần và vật chất để giúp anh chị em công nhân phần nào vượt qua khó khăn, mất mát, sớm trở lại với công việc và cuộc sống thường nhật".

Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo LĐLĐ TP.Đà Nẵng đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho đoàn viên, người lao động của Công ty cổ phần Dệt may 29.3.

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động TP.Đà Nẵng bị thiệt hại do lũ lụt với tổng số tiền 1 tỉ đồng.

Theo LĐLĐ TP.Đà Nẵng, tính đến ngày 4.11, có 9.300 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi lũ lụt và đã đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ. Các trường hợp bị thiệt hại chủ yếu là nhà bị ngập nước, thiết bị, vật dụng trong nhà và xe máy hư hỏng, không thể sửa chữa được.

LĐLĐ thành phố đã tổ chức các đoàn đến trao quà trực tiếp cho đoàn viên, người lao động, đồng thời ủy quyền cho các công đoàn xã, phường trao trực tiếp kinh phí hỗ trợ của tổ chức công đoàn. 

Tổng kinh phí mà Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng chi hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đến thời điểm này là 18,6 tỉ đồng.

Từ 5.11, lãnh đạo LĐLĐ TP.Đà Nẵng tổ chức đi thăm, động viên, tặng quà hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua, chủ yếu là doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam (cũ).

Tin liên quan

Lúa lên mầm vì mưa lũ, người dân rốn lũ Đà Nẵng cố 'vớt vát' từng hạt

Lúa lên mầm vì mưa lũ, người dân rốn lũ Đà Nẵng cố 'vớt vát' từng hạt

Sau những ngày mưa dầm dề, ngày 4.11.2025, khi đã có nắng trở lại người dân An Lợi Tây đã mang lúa ra khắp các tuyến đường khô ráo để phơi. Hàng trăm bao lúa là công sức cả một mùa vụ sau trận lũ đã bị ướt sũng, lên mầm.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Công đoàn lũ lụt hỗ trợ người lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận