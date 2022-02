Hỗ trợ 200 triệu đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Chiều 8.2, ông Hồ Nghĩa Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ GT-VT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả) và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã đến Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tỉnh Quảng Ngãi, ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành để thăm và trao 200 triệu đồng cho trung tâm này.

Kể từ 2018 đến nay, Tập đoàn Đèo Cả đã liên tục hỗ trợ tạo điều kiện để Trung tâm nuôi dạy miễn phí văn hóa và nghề cho con em bị khuyết tật trong vùng. Theo đó, giá trị hỗ trợ đến nay đã lên đến 700 triệu đồng. Chiều 8.2, sau khi nghe những khó khăn trong quá trình dạy và học ở Trung tâm, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, hứa trong năm học đến sẽ trang bị cho nơi đây một phòng máy vi tính để hỗ trợ giáo viên và con em thuận lợi hơn trong dạy và học.

Chiều 8.2, ngoài 200 triệu đồng hỗ trợ nói trên, Tập đoàn Đèo Cả và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi còn lì xì tiền đầu năm cho giáo viên và các cháu học sinh đang dạy và học tại đây.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, cho biết số tiền kể trên là nguồn động viên rất lớn, không chỉ để Trung tâm chăm lo việc học chữ, học nghề trước mắt cho các em, mà còn cả cho những hoạt động bền vững về lâu dài.





Theo bà Thu Hà, năm học 2021 - 2022, Trung tâm có 98 em theo học, trong đó có 43 em khiếm thính, 35 em diện khó khăn và học nghề là 20 em. Tuy nhiên, việc dạy và học gặp nhiều khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Do dịch Covid-19 nên trong học kỳ 1 của năm học này, Trung tâm triển khai dạy trực tuyến vào ban đêm, có 47 em theo học, còn lại do khó khăn không có thiết bị để học, số khác do khuyết tật về trí tuệ nặng, không thể học trực tuyến.

Ngoài ra, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn còn cố gắng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 2 liều cho 57 em (12 tuổi trở lên) và toàn bộ giáo viên, các em học sinh từ 5 - 12 tuổi đang đợi địa phương triển khai.

Dự kiến từ ngày 14.2, Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn sẽ triển khai dạy trực tiếp cho các em theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.