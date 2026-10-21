Hỗ trợ hộ dân ở Sơn La khắc phục hậu quả động đất

Theo UBND xã Mai Sơn (Sơn La), chiều 20.10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Sơn đã đến thăm gia đình ông Cao Minh Trúc (trú tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn), nạn nhân trận động đất sáng 19.10.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Cựu chiến binh xã trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân trận động đất sáng 19.10 ở Sơn La ẢNH: HUYỀN TRANG

Tại buổi thăm hỏi, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mai Sơn đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ông Cao Minh Trúc, trích từ nguồn Ban vận động cứu trợ xã Mai Sơn. Hội Cựu chiến binh xã Mai Sơn cũng trao tặng gia đình số tiền 1 triệu đồng trích từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội.

Trước đó, ngày 19.10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Sơn La, ngay sau khi nhận được phản ánh về vụ việc đá lăn từ trên núi xuống gây sập bếp nhà ông Trúc, đã phối hợp với các cơ quan chức năng giúp gia đình ông Trúc khắc phục hậu quả.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an Sơn La giúp người dân khắc phục hậu quả động đất ẢNH: NGUYỄN AN

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, căn bếp 27m2 của gia đình ông Trúc bị 1 tảng đá 15m3 lăn xuống gây thủng tường, kéo sập mái tôn. Các thiết bị bên trong như bếp gas, bếp từ, tủ lạnh và một số tài sản khác hư hỏng hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 100 triệu đồng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, các cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng phương tiện chuyên dụng tháo dỡ phần kết cấu bị sập đổ, đồng thời hỗ trợ gia đình phá dỡ, di chuyển khối lượng lớn đất đá ra khỏi nhà.

Tảng đá đã được xẻ nhỏ để di chuyển ra ngoài

ẢNH: NGUYỄN AN

Do tảng đá tự nhiên có kích thước lớn, khối lượng nặng, kết cấu rắn chắc nên quá trình tiếp cận và xử lý của lực lượng cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Các cán bộ, chiến sĩ đã phải tìm cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu vực bị hư hỏng.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 19.10, tại địa bàn xã Tà Hộc (tỉnh Sơn La) đã xảy ra liên tiếp 2 trận động đất, trong đó trận thứ 2 có độ lớn M4.2, chấn tâm sâu 12 km. Do ảnh hưởng của trận động đất thứ 2, một tảng đá lớn từ trên đồi lăn xuống, làm sập căn bếp của gia đình ông Cao Minh Trúc, trú tại tiểu khu 17, xã Mai Sơn, gây thiệt hại về tài sản.