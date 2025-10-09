Hỗ trợ khẩn cấp các tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 8.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Vượt đỉnh lũ lịch sử gần 1,1 m

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã đến Thái Nguyên thăm hỏi người dân tại vùng lũ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo (bão số 11), tại Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7.10, lượng mưa phổ biến 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử 2,9 m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 trên sông Cầu là 1,09 m (mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,9 m, vượt báo động 3 là 27 m). Mưa lũ đã gây ngập lụt, nước sông dâng cao tại nhiều xã/phường của tỉnh khiến nhiều điểm dân cư bị cô lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và động viên nhân dân khu vực ngập lụt tại Thái Nguyên ẢNH: TTXVN

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân, thanh niên… cùng nhiều ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng Quân khu 1 đã huy động hơn 7.600 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và 128 phương tiện (92 ô tô, 36 xuồng, ca nô các loại) tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ tại nhiều tỉnh khác.

Thống kê sơ bộ đến sáng 8.10, tỉnh Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại…

Nhiều thiệt hại

Tại vùng lũ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của người dân. Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương; tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá để chăm lo cho người bệnh; vệ sinh trường lớp để học sinh tới trường…

Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân Thái Nguyên vận chuyển lương thực đến những vùng vẫn còn bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh ẢNH: TUẤN MINH

Về lâu dài, cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Thủ tướng giao tỉnh xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6.2026; đồng thời triển khai tổng thể, đồng bộ, kiên cố các công trình trên địa bàn các tỉnh hạ du như Bắc Ninh, Hà Nội... Bộ NN-MT hướng dẫn việc nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Cùng ngày, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh. Trước đó khoảng 2 giờ ngày 8.10 một đoạn đê bối tại xã Tiên Lục đã bị vỡ dài khoảng 15 m. Hiện công tác phòng ngừa và khắc phục đã cơ bản hoàn thành. Thống kê ban đầu mưa lũ đã làm 3 người chết; 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 2.984 ha đất nông nghiệp bị ngập úng…

Lực lượng chức năng dùng xuồng, ca nô cứu hộ đưa người từ vùng ngập lụt khu vực trung tâm Thái Nguyên về nơi an toàn ẢNH: TUẤN MINH

Tại Cao Bằng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra các điểm ngập sâu, khu vực sạt lở và thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại tại tuyến phố Kim Đồng, phố đi bộ ven sông Bằng, khu vực Chợ Xanh. Theo báo cáo, Cao Bằng ghi nhận 1 người chết, 2 người bị thương, hơn 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng..., thiệt hại ước trên 1.500 tỉ đồng.

Tại Lạng Sơn, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã kiểm tra tình hình và động viên người dân vùng lũ. Trước đó, Lạng Sơn xảy ra vụ vỡ đập tại Đập thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến. Mưa lũ cũng làm ngập lụt diện rộng tại các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thất Khê, Tràng Định…

Ngập lụt sẽ kéo dài thêm 2 - 3 ngày tới Ông Lê Ngọc Quyền, Phó giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ NN-MT) cho biết tại Thái Nguyên, dự báo ngập lụt sâu trên diện rộng từ 3 - 4 ngày tới, có nơi còn lâu hơn. Tại Bắc Ninh, ngập lụt sâu trên diện rộng dự báo thêm 2 - 3 ngày; tại Cao Bằng kéo dài thêm từ 1 - 2 ngày…



