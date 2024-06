Hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3: Nắng, mưa cũng không lùi bước

Những ngày qua, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, và các lãnh đạo T.Ư Đoàn đã đến nhiều địa phương thăm hỏi, động viên đoàn viên, thanh niên, công nhân trong xây dựng đường dây 500 kV mạch 3. Anh Bùi Quang Huy cho hay: "Việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 là công việc quan trọng, cấp bách, do vậy, chúng ta đã nhanh thì cần nhanh hơn, đã an toàn thì cần an toàn hơn, và "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành dự án lớn của quốc gia".