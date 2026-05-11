Hóa chất từ đồ chơi khiến bé gái 5 tuổi ở Đắk Lắk nhập viện cấp cứu

Ngày 11.5, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp dị ứng cấp tính do tiếp xúc với hóa chất từ đồ chơi ở mức độ 1.

Bệnh nhi là cháu N.L.P.V (5 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột), nhập viện trong tình trạng sưng đỏ, đau nhức cả 2 mắt.

Theo người nhà, ngày 9.5, bé V. chơi trò thổi bong bóng xà phòng và vô tình để dung dịch bắn vào mắt. Chỉ khoảng 10 phút sau, cháu bắt đầu ngứa rát, chảy nước mắt liên tục, 2 mí mắt sưng đỏ dần nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Bé gái 5 tuổi nhập viện sau khi chơi đồ chơi không rõ nguồn gốc ẢNH: T.X

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé vẫn tỉnh táo nhưng cả 2 mắt đều sưng đỏ, đau rát và bị viêm kết mạc. May mắn, chưa ghi nhận tổn thương giác mạc.

Bệnh viện cho biết nguyên nhân nhiều khả năng liên quan đến hóa chất từ đồ chơi thổi bong bóng xà phòng không rõ thành phần. Tuy nhiên, dung dịch mới tác động bên ngoài mắt, chưa xâm nhập sâu gây tổn thương nặng.

Đến ngày 11.5, sức khỏe cháu V. đã ổn định và được cho xuất viện.

Cảnh báo nguy cơ từ hóa chất từ đồ chơi

Sau sự việc, chị M.L (28 tuổi, mẹ cháu V.) đăng tải câu chuyện con gái bị sưng phù mắt lên mạng xã hội để cảnh báo các phụ huynh khác về nguy cơ từ đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Theo chị L., món đồ chơi này do bà ngoại mua cho cháu. Chỉ ít phút sau khi chơi, bé bất ngờ chạy vào nhà khóc thét vì đau rát ở mắt.

"Trước đây tôi cũng khá chủ quan, thường mua những món đồ chơi trôi nổi cho con mà không để ý nguồn gốc xuất xứ. Đây thực sự là bài học lớn với gia đình. May mắn con chỉ bị dị ứng, nếu xảy ra hậu quả nặng hơn chắc tôi sẽ ân hận cả đời", chị L. chia sẻ.

Qua vụ việc, bác sĩ khuyến cáo hiện nay tại nhiều tuyến đường, khu vực cổng trường xuất hiện nhiều loại đồ chơi trẻ em giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người tiêu dùng khó biết bên trong chứa những loại hóa chất gì nên phụ huynh cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm cho trẻ nhỏ.