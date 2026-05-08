Vì sao cán bộ phường Buôn Ma Thuột mất suất sát hạch công chức?

Hữu Tú
08/05/2026 17:17 GMT+7

Do UBND phường Buôn Ma Thuột gửi hồ sơ quá hạn sau khi danh sách đã chốt, nhiều cán bộ hoạt động không chuyên trách mất cơ hội tham gia kỳ sát hạch công chức năm 2026 tại Đắk Lắk.

Ngày 8.5, Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết đã nhận được văn bản giải trình của UBND phường Buôn Ma Thuột liên quan việc chậm gửi hồ sơ đăng ký, khiến nhiều cán bộ hoạt động không chuyên trách lỡ cơ hội tham gia kỳ sát hạch công chức năm 2026.

Theo giải trình, UBND phường Buôn Ma Thuột đề nghị Sở Nội vụ xem xét bổ sung danh sách đăng ký tiếp nhận vào kỳ sát hạch công chức năm 2026 nhằm đảm bảo quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Cơ quan chuyên môn của phường cũng nhận khuyết điểm vì chậm hoàn tất và gửi hồ sơ theo thời hạn quy định.

Nhiều mốc thời gian được Sở Nội vụ thông báo

Theo Sở Nội vụ Đắk Lắk, Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã họp và thống nhất số lượng, tiêu chuẩn cán bộ hoạt động không chuyên trách tham gia kỳ sát hạch công chức.

Ngày 26.3, Sở Nội vụ Đắk Lắk có công văn gửi các địa phương về việc đăng ký bổ sung, tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức đối với các trường hợp công tác trước ngày 1.7.2025.

Sở đề nghị các địa phương căn cứ số biên chế được giao, lộ trình tinh giản biên chế và nhu cầu vị trí việc làm còn thiếu để rà soát, đăng ký bổ sung. Hạn cuối gửi hồ sơ về Sở Nội vụ là ngày 1.4.

Đến ngày 3.4, Sở Nội vụ Đắk Lắk ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách vào làm công chức năm 2026 với 257 chỉ tiêu. Trong danh sách này không có UBND phường Buôn Ma Thuột.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách vào làm công chức

Tiếp đó, ngày 7.4, Sở Nội vụ tiếp tục có văn bản đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ người hoạt động không chuyên trách cấp xã đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký bổ sung tiếp nhận vào làm công chức. Thời hạn gửi hồ sơ trước ngày 10.4.

Theo Sở Nội vụ Đắk Lắk, việc tiếp nhận vào làm công chức không giới hạn số lượng người đăng ký theo chỉ tiêu hay vị trí việc làm.

Phường Buôn Ma Thuột chậm trễ gửi hồ sơ

Ngày 14.4, Sở Nội vụ đã ban hành kế hoạch về kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026. Ngày 21.4, Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã họp, thống nhất số lượng tham gia kỳ sát hạch.

Tuy nhiên, đến ngày 22.4, Sở Nội vụ Đắk Lắk mới nhận được tờ trình của UBND phường Buôn Ma Thuột đề xuất đăng ký tiếp nhận 2 vị trí biên chế còn thiếu là chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở và chuyên viên lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Do hồ sơ gửi quá thời hạn và danh sách đã được chốt trước đó, một số cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột không còn cơ hội tham gia kỳ sát hạch công chức năm 2026.

Từ ngày 5 - 7.5, Sở Nội vụ Đắk Lắk tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức tại các cơ quan Đảng, đoàn thể và chính quyền cấp xã. Theo đó, tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch lần này có 303 cán bộ hoạt động không chuyên trách; trong đó, khối Đảng, đoàn thể có 81 thí sinh và khối chính quyền 222 thí sinh. Kết quả công nhận trúng tuyển dự kiến được công bố trước ngày 10.5.

