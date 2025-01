Hoa cúc ế ẩm, nhà vườn Đà Lạt lo lắng

Ngày 16.1, ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Hội Nông dân P.12, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết chỉ còn ít ngày nữa đưa ông Táo (23 tháng chạp), nhưng thị trường hoa rất yên ắng. Rằm tháng chạp vừa qua, hoa cúc Đà Lạt cũng ế ẩm khiến người trồng hoa càng thêm hồi hộp.

Người dân Kim Thạch, P.7 (Đà Lạt) thu hoạch hoa cúc ẢNH: LÂM VIÊN

Theo ông Phú, vụ hoa đông xuân năm nay, bà con làng hoa Thái Phiên (P.12) xuống giống 85 ha hoa các loại. Trong đó có 75 ha hoa cúc, còn lại hoa cát tường, lily và một số hoa khác. Giá hoa cúc đại đóa hiện tại chỉ 1.200 - 1.600 đồng/cành, thời điểm này năm trước có giá 2.000 - 2.400 đồng/ cành; với hoa cúc chùm loại đẹp giá 1.200 - 1.400 đồng/cành. Với giá này người trồng hoa chỉ thu đủ tiền giống, vốn đầu tư, chưa có lãi và công thu hoạch. Không chỉ giá thấp, người trồng hoa còn đối mặt với nỗi lo hoa ế ẩm.

Hoa cúc nở rộ chờ người mua ẢNH: LÂM VIÊN

Gia đình ông Trần Hữu Phú (Thái Phiên) xuống giống 2,5 sào hoa cúc các loại để phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ (tính từ rằm tháng chạp đến tết). Thế nhưng thị trường rằm tháng chạp tiêu thụ rất ít, gia đình ông đang hy vọng cận ngày đưa ông Táo và Tết Nguyên đán giá hoa sẽ tăng hơn.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Nhẫn (P.7, TP.Đà Lat), người chuyên thu mua hoa đóng đi các tỉnh phía bắc cho biết: "Hoa cúc năm nay tiêu thụ rất chậm, giá hoa giảm mạnh so với những năm trước, hoa đại đóa loại VIP chỉ 20.000 đồng/bó 10 cành; hoa cúc chùm chỉ 1.000đồng/cành. Hiện có nhiều vườn hoa cúc nở rộ chưa bán được". Lí do theo ông Nhẫn, năm nay ở Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh phía bắc thời tiết khá thuận nên họ chủ động được việc xuống giống hoa cúc vụ tết, nên các vựa nhập hoa từ Đà Lạt ra giảm số lượng.

Giá hoa cúc Đà Lạt giảm mạnh so với tết năm trước ẢNH: LÂM VIÊN

Những ngày qua nhiều nhà vườn ở TP.Đà Lạt phải cắt hoa cúc bỏ vào phòng lạnh để chờ cận ngày đưa ông Táo đưa ra thị trường, đây là giải pháp đặng chẳng đừng vì hoa ế ẩm. Nhiều năm qua, các vựa hoa ở TP.Đà Lạt vẫn thường thu mua hoa lay ơn, lily dự trữ trong kho lạnh để cận ngày đưa ông Táo và Tết Nguyên đán đưa ra thị trường tiêu thụ.