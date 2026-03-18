Hoa dành dành được nhiều người tìm mua từ trào lưu mạng: Lưu ý khi trồng

Như Thanh Niên thông tin, ra đường hay lướt mạng xã hội thời điểm này, nhiều người liên tục bắt gặp những clip cover, karaoke bài hát "Cỏ dại và hoa dành dành". Bài hát nhanh chóng trở thành trend với nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem.

Nhiều hội nhóm mạng xã hội với số lượng lớn thành viên dành tình yêu, sự quan tâm cho loài hoa dành dành. Loài hoa này đang gây sốt mạng xã hội từ bài hát "Cỏ dại và hoa dành dành" ẢNH: NVCC

"Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây?/ Mùa hạ với mùa đông sao có thể bên nhau phải không?", bản nhạc mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng khiến người nghe có chút buồn man mác và nhiều hoài niệm này thực tế là nhạc Hoa lời Việt, có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Từ bài hát hot trend phủ sóng mạng xã hội những ngày qua, nhiều người tò mò về loài hoa có tên dành dành này, tìm kiếm xem đây là hoa gì. Biết được đây là một trong những loài hoa mọc dại và được trồng kiểng phổ biến ở Việt Nam với vẻ đẹp và mùi thơm ngọt ngào đặc trưng, nhiều người cũng tìm đến các cửa hàng hoa kiểng, nhà vườn để mua loại hoa này về chăm sóc.

Trồng hoa dành dành có khó không?

Theo các tài liệu khoa học, hoa dành dành còn được gọi là nhài tây hay chi tử, là loài cây thuộc họ Thiến thảo (Rubiaceae). Tên khoa học của cây là Gardenia jasminoides Ellis. Dành dành là cây thân gỗ nhỏ, thường mọc thành bụi, chiều cao trung bình từ 1 - 2 m và xanh tốt quanh năm, thường mọc dại hoặc được trồng cảnh phổ biến ở Việt Nam.

Lá cây hoa dành dành có màu xanh sẫm, hình bầu dục, bề mặt nhẵn bóng và mọc đối xứng nhau. Hoa có vẻ đẹp tinh khiết và hương thơm dịu nhẹ, không những có giá trị về mặt thẩm mỹ, trang trí mà còn là bài thuốc trong y học cổ truyền lẫn hiện đại.

Những chậu hoa dành dành được bán với giá từ vài chục tới vài trăm ngàn tùy loại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo khảo sát của Thanh Niên trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam, hoa dành dành vốn được nhiều người yêu thích, quan tâm khi có nhiều hội nhóm, cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, mua bán, lan tỏa hình ảnh đẹp về loài hoa này. Đáng chú ý, có những nhóm tập họp hàng trăm ngàn người.

Một nhà vườn chuyên doanh hoa kiểng ở phường An Khánh TP.HCM (Q.2 cũ) cho biết từ thời điểm bài hát "Cỏ dại và hoa dành dành" trở thành hot trend, nhiều người đã nhắn tin shop hỏi thăm về loài hoa này, đặc biệt trong cách chăm sóc và đặt mua về trồng kiểng.

"Tuần rồi, shop đã nhập hàng về khá nhiều, song bán hết hàng vẫn có khách hỏi mua, đặt trước. Cuối tuần rồi mình nhập thêm về hàng mới, những ngày qua lượng người bình luận, nhắn tin rất nhiều, đơn cũng "nổ" nhiều hơn", phía cửa hàng cho biết.

Trong các clip về hoa dành dành được cửa hàng này đăng tải cũng thu hút lượt tương tác lớn từ mạng xã hội. Phía vườn chia sẻ thêm loài hoa này thơm như nước hoa, khi trồng những chậu hoa dành dành mini "sẵn hoa sẵn nụ" nên đặt ở những nơi có ánh nắng nhẹ như ban công, cạnh cửa sổ có ánh sáng cây sẽ ra hoa sớm, tránh nơi có ánh nắng mạnh trực tiếp.

Nhiều người kinh doanh hoa này trên mạng xã hội cũng cho biết mỗi chậu hoa dành dành bán làm kiểng có giá từ vài chục tới vài trăm ngàn tùy vào kích cỡ, nhu cầu của khách.

Hoa dành dành có mùi thơm ngọt ngào được nhiều người yêu thích

Theo một nhà vườn chuyên doanh cây cảnh ở xã Bình Hưng, TP.HCM (H.Bình Chánh cũ), trồng hoa dành dành không dễ dàng đối với người mới vì loài cây này kén chọn môi trường, ưa đất chua, cần độ ẩm cao nhưng sợ úng và nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ. Cây dễ bị rệp sáp, vàng lá do thiếu sắt hoặc rụng nụ nếu chăm sóc không đúng cách.

Anh Nguyễn Tấn, sống ở một chung cư ở phường Bình Đông (Q.8 cũ) cho biết từ trước tới nay, anh chưa từng biết tới loài hoa dành dành, cho tới khi nghe bài hát "Cỏ dại và hoa dành dành" đầu tuần này.

"Sau khi tìm hiểu, mình thấy hoa này khá đẹp, có mùi thơm, phù hợp với ban công nhà mình. Mình sẽ mua 2 chậu, một chậu tặng cho bạn mình, một chậu trồng ở nhà xem sao. Mình khá thích trồng cây, hoa ở ban công trước nhà", anh chia sẻ thêm.