Trend hát karaoke 'Cỏ dại và hoa dành dành' phủ sóng cõi mạng: Nguồn gốc từ đâu?

Cao An Biên
16/03/2026 19:00 GMT+7

Ra đường hay lướt mạng xã hội thời điểm này, nhiều người liên tục bắt gặp những clip cover, karaoke bài hát 'Cỏ dại và hoa dành dành'. Bài hát nhanh chóng trở thành trend với nhiều clip đạt hàng triệu lượt xem.

"Cỏ dại khô dưới chân sao xứng với hoa dành dành đây?/ Mùa hạ với mùa đông sao có thể bên nhau phải không?", bài hát Cỏ dại và hoa dành dành mở đầu bằng những ca từ giàu hình ảnh đang nhanh chóng gây sốt, trở thành hot trend "phủ sóng" khắp các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam.

Trend hát karaoke Cỏ dại và hoa dành dành "phủ sóng" cõi mạng

Bản nhạc mang giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng khiến người nghe có chút buồn man mác và nhiều hoài niệm. Nhiều người tò mò về nguồn gốc của bài hát này cho rằng đây có thể là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI tạo ra.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bài hát Cỏ dại và hoa dành dành không phải ca khúc Việt Nam gốc, cũng không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI mà có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ca khúc gốc là Wildflowers and Gardenia phổ biến trên các nền tảng nhạc Hoa và mạng xã hội Trung Quốc trước khi được viết lại lời Việt thành Cỏ dại và hoa dành dành.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ các clip cover, karaoke lời Việt với nhiều phiên bản khác nhau của bài hát này. Nổi bật, có những clip nhận về hàng triệu lượt xem, yêu thích và bình luận.

Hoa dành dành là hoa gì?

Nhiều cư dân mạng bày tỏ thắc mắc về loài hoa dành dành được nhắc tới trong lời bài hát nhạc Hoa lời Việt gây sốt nói trên. Theo các tài liệu khoa học, hoa dành dành (Gardenia) còn được gọi là nhài tây hay chi tử, là loài cây thuộc họ Thiến thảo (Rubiaceae).

Tên khoa học của cây là Gardenia jasminoides Ellis. Đây là cây thân gỗ nhỏ, thường mọc thành bụi, chiều cao trung bình từ 1 - 2 m và xanh tốt quanh năm. Lá cây hoa dành dành có màu xanh sẫm, hình bầu dục, bề mặt nhẵn bóng và mọc đối xứng nhau. 

Hoa dành dành có nhiều màu sắc khác nhau, phổ biến là trắng và vàng

Hoa dành dành thường nở vào mùa hè, có màu trắng hoặc trắng ngà, cánh dày, mùi hương dịu và bền. Sau khi hoa tàn, cây cho quả màu vàng, vị đắng, đây chính là bộ phận được sử dụng phổ biến nhất trong y học cổ truyền.

Tại Việt Nam, cây hoa dành dành mọc hoang ở các khu vực ẩm ướt, gần kênh rạch và cũng được trồng rộng rãi trong vườn nhà vừa để làm cảnh vừa làm thuốc. Không chỉ được trồng làm cảnh nhờ vẻ đẹp tinh khiết và hương thơm dịu nhẹ, hoa dành dành còn được đánh giá cao trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Nhiều người quan tâm cây dành dành có tác dụng gì bởi những giá trị dược liệu của loài cây này đã được ghi nhận trong cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại.

