Hoa hậu 21 tuổi hé lộ vai trò mới sau khi lên chức phó giám đốc

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đã chính thức trao quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thị Mỹ Linh - Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 với vai trò đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt nhiệm kỳ 2026-2028. Theo đó, nàng hậu sẽ thực hiện các nhiệm vụ quảng bá, truyền thông, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Thị Mỹ Linh tự hào khi được tin tưởng trao vai trò mới

Trên cương vị mới, Nguyễn Thị Mỹ Linh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của một người trẻ yêu văn hóa dân tộc, tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của di sản nước nhà. Đặc biệt, cô sẽ đồng hành trong các hoạt động quảng bá áo dài, vẻ đẹp biển đảo và bản sắc Việt đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

"Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tin tưởng trao trọng trách đại sứ lan tỏa bản sắc văn hóa Việt”, người đẹp 21 tuổi chia sẻ.

Với Mỹ Linh, đây không chỉ là một danh hiệu, mà còn là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân cô trên hành trình gìn giữ và quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Người đẹp bộc bạch: “Tôi luôn hiểu rằng văn hóa chính là cội nguồn làm nên bản sắc và niềm tự hào Việt Nam. Trên cương vị mới, tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình giới thiệu đến cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc đồng thời cũng đầy năng động và hội nhập”.

Nàng hậu tin rằng mỗi giá trị văn hóa, mỗi câu chuyện về quê hương, mỗi nét đẹp trong đời sống thường nhật của người Việt đều xứng đáng được gìn giữ và lan tỏa để thế hệ trẻ thêm tự hào về nguồn cội. Đây cũng là cách giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người nơi đây.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Biển đảo Việt Nam sau 1 năm đăng quang

“Là Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, tôi cũng mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh biển đảo quê hương, vẻ đẹp của tà áo dài, những giá trị văn hóa truyền thống và tinh thần Việt Nam đến với đông đảo công chúng. Tôi hy vọng có thể trở thành cầu nối để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ cùng chung tay gìn giữ những giá trị quý báu mà cha ông đã vun đắp”, Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ.

Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005, quê Thanh Hóa, hiện là sinh viên khoa Du lịch (Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa). Cô sở hữu chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 80–65–96, từng gây chú ý khi ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 và giành ngôi vị cao nhất.

Sau thành tích này, Nguyễn Thị Mỹ Linh tích cực với các dự án nghệ thuật bên cạnh các hoạt động cộng đồng. Cách đây không lâu, người đẹp 10X xác nhận giữ chức phó chủ tịch cuộc thi Miss Cosmo Thanh Hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành, định hướng và hỗ trợ các thí sinh.

Gần đây, cô đảm nhận vị trí giám khảo tại Hoa hậu Di sản Áo dài Toàn cầu 2026. “Vì còn khá trẻ nên tôi luôn sẵn sàng được cống hiến và đóng góp sức mình. Bên cạnh đó, tôi vẫn dành thời gian hoàn thành việc học tập”, nàng hậu 10X chia sẻ.