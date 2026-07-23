Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ sự thay đổi sau 19 năm cưới chồng doanh nhân

Tổ ấm hạnh phúc của Hoa hậu Hà Kiều Anh Ảnh: NVCC

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới, Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng tải những dòng chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân, bày tỏ sự trân trọng đối với chồng và tổ ấm mà cả hai đã cùng nhau vun đắp suốt gần hai thập niên.

"Có người từng hỏi Kiều Anh, điều gì thay đổi nhiều nhất sau 19 năm hôn nhân. Có lẽ ngày trước, hạnh phúc chỉ thuộc về hai người, còn hôm nay, hạnh phúc là những điều rất bình dị: bữa cơm đủ đầy, tiếng cười của các con trong mỗi chuyến đi, và mỗi sáng thức dậy vẫn thấy người bạn đồng hành ở bên", người đẹp chia sẻ.

Theo Hà Kiều Anh, hành trình hôn nhân không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Tuy nhiên, chính những lần cùng nhau vượt qua khó khăn đã giúp cả hai thấu hiểu và gìn giữ giá trị của gia đình. Hoa hậu Việt Nam 1992 cũng bày tỏ quan điểm rằng hôn nhân không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là tìm được người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống.

Nhân cột mốc đặc biệt này, Hà Kiều Anh gửi lời cảm ơn đến chồng vì luôn yêu thương, sẻ chia và cùng cô xây dựng một mái ấm hạnh phúc. "Biết ơn anh, người 'bạn cùng nhà' đã luôn đồng hành, yêu thương và cùng em xây dựng một mái ấm trọn vẹn. Biết ơn các con đã khiến mỗi ngày của ba mẹ đều trở nên ý nghĩa hơn. Mười chín năm, từ hai người trở thành một gia đình, và đó vẫn là điều đẹp nhất mà Kiều Anh từng có", cô bày tỏ.

Dòng trạng thái của người đẹp Hà thành nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của công chúng. Dưới phần bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp như Thanh Lam, Linh Nga, Vũ Hà, Tiến Luật... đã gửi lời chúc hạnh phúc tới gia đình hoa hậu.

Cuộc sống viên mãn của Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi 50

Hà Kiều Anh vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung ở tuổi 50 Ảnh: NVCC

Hoa hậu Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam vào năm 2007. Người đẹp sinh năm 1976 từng chia sẻ trước khi gắn bó với ông xã, cả hai đã có quá trình dài làm bạn. Vì hiểu rõ hoàn cảnh, quá khứ của nhau nên khi quyết định về chung một nhà, giữa họ có sự thông cảm, thấu hiểu cho nhau.

Hoa hậu Việt Nam 1992 và ông xã có 3 con chung gồm bé Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Ngoài ra, con trai riêng của chồng là Nhật Minh cũng sống với gia đình hoa hậu. Hà Kiều Anh cho biết cả bốn anh em hết mực yêu thương nhau. Trải qua gần 20 năm gắn bó, vợ chồng Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn, không phân biệt con chung con riêng.

Khi nói bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình, Hà Kiều Anh từng chia sẻ cô luôn tâm niệm lời dạy của mẹ về việc vun đắp tổ ấm từ những điều giản dị. Theo người đẹp, những bữa cơm gia đình không chỉ giúp gắn kết các thành viên mà còn là cách thể hiện sự quan tâm và yêu thương.

Ở tuổi 50, Hà Kiều Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Hoa hậu Việt Nam 1992 có cuộc sống khá bận rộn khi vừa tập trung cho việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn, vừa chăm sóc gia đình và đảm nhận thêm nhiều vai trò khác ngoài xã hội. Người đẹp cũng thường được mời làm giám khảo cho những cuộc thi nhan sắc.