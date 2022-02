Hoa hậu Khánh Vân: Người nào yêu tôi chắc ‘chịu khổ’ dữ lắm

* Chào Khánh Vân! Nhìn lại năm 2021, bạn cảm thấy thế nào?

- Hoa hậu Khánh Vân:Trong năm vừa qua, điều khiến tôi tự hào nhất là thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ, tôi cảm nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho mình. 2021 là một năm đại dịch, có nhiều mất mát. Có nhiều dự định tôi ấp ủ nhưng phải bị chững lại. Nhưng tôi nghĩ lạc quan rằng mình ém lại để bùng nổ nhiều hơn. Nên hi vọng những điều tốt đẹp nhất, những dự án hay nhất tôi sẽ dành cho năm 2022.

Nhiều anh chị gặp tôi, bảo thấy thương vì tôi xui quá, đăng quang trong thời điểm dịch nhưng tôi nghĩ đó là cái số rồi. Thay vì ngồi buồn rồi tự trách thì mình phải lạc quan, bản lĩnh và làm việc tốt hơn để cống hiến.

* Khánh Vân của 2 năm trước và Khánh Vân của bây giờ khác nhau như thế nào?

- Tôi cảm thấy trân trọng và biết ơn. Những biến cố, câu chuyện thị phi xảy ra, ở một phút giây nào đó, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi từng khóc vì những áp lực đó. Đến bây giờ, tôi thấy mình bản lĩnh, tự tin hơn và có sự trưởng thành nhất định. Hai năm trước, có thể sẽ là một Khánh Vân còn nhiều bỡ ngỡ, sợ hãi vì không biết mình sẽ làm gì, sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đã trưởng thành rồi.

Mọi người thường nghĩ chiếc vương miện có một sức nặng rất lớn, nhưng tôi nghĩ mình đã và đang làm rất tốt. Năm đương nhiệm của mỗi hoa hậu sẽ có những ý nghĩa riêng và tất cả chúng ta sẽ làm được nếu có niềm tin và sự cố gắng. Bản thân tôi thấy mình có được nhiều bài học quý giá, sự yêu thương, vị tha trong hai năm đương nhiệm. Nhưng tôi thấy mình mất đi nhiều thời gian, không làm được những điều mình muốn. Như trước đây, tôi không nghĩ mình sẽ là hoa hậu vướng phải những thị phi không đáng có. Đó là điều tôi thấy rất bất ngờ. Hơn bao giờ hết, tất cả mọi điều xảy ra đều có lý do của nó nên mình phải tiếp tục.

* Đứng trước những áp lực, có bao giờ Khánh Vân nghĩ nếu không phải là hoa hậu thì bạn đã không phải chịu những điều đó?

- Trước đây, tôi từng nghĩ danh hiệu đó có khi nào khó với mình quá không? Tại sao mọi thứ áp lực lại đến với mình như vậy? Nhưng bây giờ tôi tin rằng trong quá trình, tôi đã cố gắng rất nhiều để có ngày hôm nay. Nên khi mọi thứ đến, mình hãy học cách trân trọng và đón nhận. Tôi luôn nói với người thân, bạn bè rằng nghịch cảnh tiếp cho tôi thêm nhiều sức mạnh và giúp tôi thành công hơn.

Tôi không phủ nhận rằng lúc khó khăn, tôi nhận ra có nhiều người yêu thương, tin tưởng và bảo vệ tôi. Phải nói gia đình là chỗ dựa quá vững chắc cho tôi. Lẽ ra tôi là người an ủi, động viên ba mẹ nhưng trong khoảng thời gian những thị phi đến với tôi, ba mẹ là người nhắn tin cho tôi. Ngày trước, lúc tôi mới đăng quang, ba mẹ giận khi có nhiều người nói không đúng về tôi. Còn bây giờ gia đình là người khuyên tôi bình tĩnh trước những thông tin sai lệch về mình. Nếu như có cơ hội, tôi muốn gặp và trò chuyện với những bạn đã và đang ghét tôi. Vì đôi khi trong cuộc sống mình còn không hiểu được mình nữa thì muốn các bạn hiểu mình thì rất khó. Nếu như gặp nhau, nói chuyện thì đôi khi suy nghĩ các bạn sẽ khác đi.

* Khánh Vân nghĩ sao khi nhiều người gọi bạn là “hoa hậu thị phi" dù những ồn ào đó “từ trên trời rơi xuống"? Nếu có lời khuyên cho người kế nhiệm, bạn sẽ nói gì?

- Tôi buồn chứ. Vì như đã chia sẻ, tôi không nghĩ đến một ngày mình sẽ là hoa hậu mà dính những thị phi như vậy. Đó giờ tôi vẫn sống và làm việc hết mình, luôn tử tế và cố gắng. Tôi có buồn nhưng nghịch cảnh cũng khiến mình có thêm nhiều sức mạnh. Đó là bài học để mình kỹ hơn, quan sát nhiều hơn. Nhiều khi do bận rộn công việc thì tôi không để ý. Đa phần tôi chỉ tập trung cho công việc, và cũng không biết mọi người đang nói gì về mình. Tôi cũng không phải là người hay lên tiếng để giải thích. Tôi tin chỉ cần bạn bè, người thân hiểu được câu chuyện xảy ra với tôi là đủ rồi.

Tôi chỉ muốn nói với tất cả các bạn nữ muốn thi nhan sắc là hãy luôn là chính mình và có sự kiên định. Bỗng một ngày thức dậy, câu chuyện đó đến với tôi làm tôi bị sốc, bối rối. Nếu không có sự kiên định thì trong lúc mình bối rối lại quyết định làm một hành động nào đó thì câu chuyện sẽ càng đi xa. Đây cũng là kinh nghiệm mà nhiều anh chị nghệ sĩ đã dặn dò tôi.

* Tết Nhâm Dần của Hoa hậu Khánh Vân như thế nào?

- Thông thường, Tết nhiều người sẽ chạy show, nhưng tôi lại dành thời gian cho gia đình. Tại vì một năm mình đã làm việc quá nhiều rồi. Có khi tôi đi đến mức ba mẹ không nhìn thấy mình luôn. Tôi muốn dành thời gian Tết cho gia đình để ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi. Lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nói thật là con gái đi làm như vậy ba mẹ cũng lo lắm. Mỗi ngày, nếu không nhắn được cho tôi, ba mẹ sẽ hỏi trợ lý xem tôi ăn gì chưa, đang làm gì?... Nếu biết ngày đó tôi không đi làm mà chỉ đi chơi thì tầm 10 giờ 30 ba mẹ sẽ nhắn hỏi. Còn nếu ngày đó tôi đi quay thì khoảng 11-12 giờ ba mẹ sẽ hỏi.





Tầm 5 - 6 năm nay, khi tôi kiếm được tiền, vào dịp Tết tôi thường lì xì cho ba mẹ. Thời điểm bước sang năm mới, nhà tôi ngồi lại với nhau. Tôi và anh hai mừng tuổi ba mẹ và ngược lại. Trong lúc đó ba mẹ sẽ đưa ra những lời nhận xét và chúng tôi sẽ chia sẻ theo góc nhìn của một người con. Đối với gia đình tôi, khoảng thời gian xúc động nhất là giao thừa.

* Mỗi khi Tết đến, có bao giờ Khánh Vân bị ám ảnh chuyện chồng con không?

- Năm nay tôi cũng 27 rồi, nhưng còn đương nhiệm nên tôi không áp lực. Ngày xưa ba mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, nhưng ba mẹ tôi thì rất hiện đại. Chỉ cần một người tôi thương yêu và chấp nhận thì ba mẹ cũng sẽ chịu. Gia đình cũng không hối thúc mà luôn ủng hộ tôi hoạt động nghệ thuật. Ba mẹ còn nói: “Con cứ quậy đi, cứ chơi đi, đến khi con muốn dừng lại thì lập gia đình". Tôi rất may mắn khi sống trong một tổ ấm mà ba mẹ chia sẻ với tôi.

* Nhưng bản thân bạn dự định đến khi nào sẽ “dừng lại" để kết hôn?

- Trước khi chưa là hoa hậu, tôi cũng muốn lập gia đình sớm. Tại vì tính tôi đơn giản lắm, cứ nghĩ lập gia đình sớm thì khi có con xong sẽ lấy lại vóc dáng. Nhưng bây giờ khi đã là hoa hậu, tôi phải xong những trách nhiệm, nghĩa vụ và có nơi để yên tâm làm việc thì tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. Năm nay tôi đã 27 tuổi rồi nên cũng hoang mang chứ. Tôi muốn lập gia đình trước 30 tuổi.

* Một chàng trai như thế nào thì sẽ thu hút được Khánh Vân?

- Tôi thích những người tình cảm hay nói đúng hơn họ là người đàn ông của gia đình. Tiền bạc thì mình có thể cùng nhau vun đắp, xây dựng nhưng tình cảm từ người đàn ông và sự trách nhiệm, yêu thương gia đình thì tôi nghĩ rất cần. Tôi lúc nào cũng đề cao những yếu tố đó.

Về tài chính, tôi nghĩ chắc cần ổn định thôi. Bản thân tôi cũng phải cố gắng để cùng vun đắp. Tôi thích sự vun đắp từ phía hai người. Tôi thấy bình thường nếu người đó thu nhập thấp hơn. Bởi như đã chia sẻ, cái tôi quan trọng vẫn là tình cảm. Mình cố gắng cùng nhau thì sẽ vượt qua. Quan trọng là sự hi sinh, tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Ở tuổi này, tôi độc thân có lẽ do bận quá. Đôi khi công việc của mình nên phải chấp nhận sự đánh đổi. Nếu như ham công việc, ít có thời gian cho gia đình nhiều hơn. Nên tôi nghĩ người nào yêu tôi chắc cũng chịu khổ dữ lắm (cười). Từ lúc tôi đăng quang hoa hậu, không ai ngỏ ý gì với tôi luôn. Hoặc cũng có thể có, nhưng do tôi không biết thôi.

* Nếu như một chàng trai xuất hiện, khuyên bạn đừng làm nghệ thuật nữa để “ở nhà anh nuôi" thì bạn sẽ phản ứng ra sao?

- Tôi nghĩ là không. Tôi tin người yêu của tôi sẽ hiểu cho công việc, đam mê của tôi. Tôi sẽ yêu và chấp nhận người chia sẻ với tôi. Còn nói tôi từ bỏ thì hơi khó vì tôi rất đam mê nghệ thuật và luôn mong được sống, cống hiến với nghề. Nếu gặp tình huống đó, tôi vẫn chọn nghệ thuật vì đó là đam mê. Trừ khi nào đến lúc bản thân tôi tự cảm thấy muốn dừng thì tôi sẽ nói.

* Kế hoạch sắp tới của bạn sẽ như thế nào? Vân có dự định sẽ trở lại với công việc diễn viên không?

- Tôi sẽ đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 và tham gia các gameshow. Là hoa hậu, khi xuất hiện trong một chương trình, dù có đùa giỡn hay phát ngôn gì thì tôi cũng cố gắng để những điều đó nằm trong một chuẩn mực nhất định. Còn về phim ảnh, chắc chắn tôi sẽ trở lại nếu có dự án phù hợp. Nếu trở lại, tôi không ngại đóng cảnh tình cảm nhưng phải vừa vừa. Với tôi, mình phải làm đẹp nhân vật đó. Tôi không ngại đóng vai xấu, miễn đẹp nhân vật là được.

* Cảm ơn Khánh Vân đã dành thời gian chia sẻ. Chúc bạn nhiều sức khỏe và thăng hoa hơn trong các dự án sắp tới.