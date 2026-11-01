Hoa hậu Kỳ Duyên: Luôn tỉnh táo trước những lời khen chê khi đóng phim

Kỳ Duyên - Quốc Anh vào vai một cặp đôi sắp cưới trong Chị chị em em 3 ẢNH: ĐPCC

Sau Bộ tứ báo thủ (2025), Kỳ Duyên gây chú ý với vai diễn điện ảnh thứ hai trong Chị chị em em 3. Trong phim, nàng hậu 30 tuổi vào vai Thị Mầu - cô tiểu thư trong gia đình giàu có bậc nhất chốn Kinh Bắc xưa. Nhân vật chuẩn bị đám cưới "môn đăng hộ đối" với Văn Tài (Quốc Anh đóng) nhưng rồi nhận ra chồng tương lai có tình cảm với người con gái khác từ đó lên kế hoạch trả thù tình địch, giành lại chú rể. Nữ diễn viên tâm sự cô mong muốn khán giả nhìn thấy được sự tiến bộ của bản thân trong vai diễn điện ảnh thứ hai, có những nét diễn đa dạng, khác biệt hơn so với tác phẩm trước.

Kể từ khi phim công chiếu, màn thể hiện của Miss Universe Vietnam 2024 trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng những ngày qua với nhiều ý kiến trái chiều. Người đẹp nhận nhiều lời khen với phục trang đẹp, ngoại hình sáng, thu hút trước ống kính song cũng bị chỉ ra nhiều hạn chế về đài từ, tổng thể diễn xuất, khiến nhân vật bị gượng gạo, kém tự nhiên…

Màn thể hiện của người đẹp đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả ẢNH: ĐPCC

Chia sẻ về vai trò diễn viên, Kỳ Duyên cho biết hai dự án điện ảnh này là thành quả của quá trình cô đầu tư nghiêm túc với lĩnh vực diễn xuất. "Tư duy của tôi là làm nghệ thuật cần đầu tư, hết mình với nó. Tôi đến với điện ảnh cũng thế, tôi không bước vào bằng sự bản năng của mình mà sẽ là sự cộng hưởng từ những trải nghiệm riêng cùng với việc mình phải đi học, có kỹ thuật rồi mình mới tự tin đi casting bộ phim điện ảnh đầu tay".

Với Chị chị em em 3, Hoa hậu Việt Nam 2014 cho biết vai diễn Thị Mầu mang đến cho cô nhiều cung bậc, để bản thân thể hiện được năng lực diễn xuất khi nhân vật có nhiều cảm xúc hơn, nhiều chuyển biến tâm lý hơn. Sau bộ phim này, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn nhận được những vai diễn mà trước đó chưa được trải nghiệm vì bản thân vốn là người thích thử thách.

Kỳ Duyên nói về định kiến 'hoa hậu đóng phim'

Kỳ Duyên thừa nhận phải đối diện với định kiến từ khán giả khi là hoa hậu lấn sân sang điện ảnh ẢNH: ĐPCC

Kỳ Duyên tâm sự bản thân thật sự nghiêm túc với điện ảnh, tuy nhiên, là một hoa hậu lấn sân sang diễn xuất, cô phải đối diện với định kiến từ khán giả. "Xuất phát điểm là hoa hậu, tôi luôn đối diện với định kiến hoa hậu là 'bình hoa di động', chỉ xem đây là cách để cho mình 'hot' hơn, nổi tiếng hơn. Bản thân tôi rất trăn trở về điều đó và mong muốn cố gắng hết sức trong khả năng diễn xuất của mình, đi trên con đường mình đã lựa chọn một cách nghiêm túc, để khán giả có thể nhìn nhận là một diễn viên thật sự", nàng hậu 9X bộc bạch.

Hoa hậu Kỳ Duyên cho rằng khi đóng phim, những phản ứng của khán giả khi đặt để trong hoàn cảnh đó vừa là lợi thế, vừa có thể thành hạn chế của mình. "Tôi là hoa hậu và quyết tâm đi với điện ảnh đến cùng. Có một lợi thế là trước đó tôi đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân và đã có một lượng khán giả luôn dõi theo và ủng hộ thật nhiều. Nhưng cũng sẽ có những định kiến về một hoa hậu đóng phim, khán giả sẽ khó tính hơn và kỳ vọng cao hơn vào những dự án mà tôi tham gia", cô bày tỏ.

Người đẹp 9X cho biết nghiêm túc với điện ảnh, đầu tư nhiều thời gian cho việc học hỏi, cải thiện kỹ năng diễn xuất. Quá trình tham gia Chị chị em em 3, cô cùng dàn diễn viên được NSND Lê Khanh trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất, đào sâu nhân vật ẢNH: ĐPCC

Nói về nỗ lực vượt qua định kiến "hoa hậu đóng phim", Kỳ Duyên cho biết sự nỗ lực, cố gắng của bản thân đã bắt đầu từ lúc cô tiếp cận với điện ảnh. "Như từng chia sẻ, tôi đến với điện ảnh không chỉ xuất phát từ bản năng, sở thích của bản thân. Khi đến với điện ảnh, tôi được học hành đàng hoàng, để khi bắt đầu có những sản phẩm điện ảnh đầu tiên, bản thân đã có đầy đủ những yếu tố cần thiết từ đó, khi làm ra sản phẩm, khán giả mới có thể đón nhận, công nhận", cô chia sẻ.

Trước câu hỏi về cách đối diện với phản ứng trái chiều của khán giả, Kỳ Duyên thẳng thắn cho biết cô nghĩ không chỉ riêng mình mà bất cứ một nghệ sĩ nào cũng gặp phải. "Có rất nhiều khán giả, mà '9 người 10 ý', chúng ta không thể nào bắt buộc rằng sản phẩm mình làm ra ai cũng khen, cũng thích. Tôi lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đối diện với những lời khen chê. Bản thân luôn phải thực sự tỉnh táo để hiểu rằng những lời khen chê đó là mọi người có đang muốn góp ý cho mình một cách đúng đắn để mình hoàn thiện bản thân hơn hay không", hoa hậu bộc bạch.