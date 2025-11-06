Hoa hậu Lương Thùy Linh mang profile 'khủng' đi xin làm 'giúp việc'

Lương Thùy Linh lan tỏa niềm vui dọn dẹp, sống tự lập và yêu thương không gian sống của mình ẢNH: FBNV

Tập 1 Xinh-Đờ-Rê-Linh lên sóng tối 5.11 với gia chủ Hồng Thơ (nhà sáng tạo nội dung Con Cò Đây). Lương Thùy Linh đã hóa thân thành cô gái đến xin làm giúp việc và tự tay dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo, nấu ăn... Vẫn giữ phong thái chỉn chu quen thuộc, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 mang đến phiên bản "cô giúp việc cao cấp" từ trang phục hàng hiệu, phụ kiện đến dụng cụ dọn dẹp đều được chăm chút thiết kế riêng cầu kỳ. Bên trong sự chỉn chu ấy là một tinh thần gần gũi, tươi vui, năng động của series vừa ra mắt.

Trước đó, người đẹp tung clip giới thiệu, đến tập đoàn “Group Việc” để phỏng vấn xin việc. Với kinh nghiệm 25 năm “giúp việc chuẩn truyền thống”, cô tự tin thể hiện khả năng ngoại ngữ, ứng xử, kỹ năng mềm và một tinh thần “việc nhà cũng làm chỉn chu như việc lớn”. Dù bị thử thách bằng loạt câu hỏi oái oăm, nàng hậu vẫn ứng biến duyên dáng và đầy dí dỏm.

Lương Thùy Linh mang đến hình ảnh sang chảnh khi trở thành... "giúp việc” ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lương Thùy Linh khi làm 'giúp việc'

Đây là dự án cá nhân của Hoa hậu Lương Thùy Linh, không chỉ hướng đến niềm vui dọn dẹp, mà còn khuyến khích lối sống gọn gàng, chăm chút cho không gian sống cũng là một cách để yêu thương bản thân và những người xung quanh.

Cô tiết lộ tên gọi cách chơi chữ từ "Cinderella" - cô bé Lọ Lem, gắn với tên Linh của nàng hậu. Ở phiên bản đời thực này, cô chủ động kiến tạo hạnh phúc bằng chính đôi tay mình. Mỗi tập, Lương Thùy Linh sẽ ghé thăm một căn nhà, hóa thân thành "cô giúp việc" để dọn dẹp, sắp xếp cùng gia chủ và lan tỏa năng lượng tích cực.

Người đẹp tự tay dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa cho gia chủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Trước khi là hoa hậu, tôi tự hào vì mình là một người con gái Việt Nam truyền thống, thích nấu nướng, dọn dẹp, vun vén và chăm sóc những người yêu thương. Vì vậy, tôi thực hiện series cá nhân này, hành trình lần đầu tiên tôi làm host và lan tỏa niềm vui dọn dẹp qua từng căn nhà. Ở đó không phải một Lương Thùy Linh lộng lẫy, mà là cô giúp việc thích nhà cửa ngăn nắp, ấm cúng và cảm giác dễ chịu. Tôi tin rằng dọn dẹp không chỉ là sắp xếp lại không gian, mà còn là sắp xếp lại tâm trí và cảm xúc. Ai cũng cần một nơi bình yên để trở về sau một ngày dài", nàng hậu chia sẻ.