Giới trẻ

Hoa hậu Lương Thùy Linh cảm phục sự hy sinh của giáo viên vùng khó khăn

Vũ Thơ
Vũ Thơ
05/11/2025 21:23 GMT+7

Đến thăm Trường tiểu học Đường Hoa, một trường khó khăn ở Quảng Ninh, trong chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô', Hoa hậu Lương Thùy Linh đã bày tỏ sự cảm phục về sự hy sinh của các thầy cô giáo.

Ngày 5.11, Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức, đã có chuyến thăm và giao lưu với cô và trò Trường tiểu học Đường Hoa (xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh). Cùng tham gia đoàn công tác có Hoa hậu Lương Thùy Linh, đại sứ của chương trình.

Học sinh hào hứng khi được gặp hoa hậu

Tại Trường tiểu học Đường Hoa, chương trình đã tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu và trải nghiệm dành cho thầy cô, học sinh. Các em học sinh cùng đại sứ tham gia hai hoạt động sáng tạo gồm: "Viết lời chúc lên tranh A3" và "Tô màu lời bài hát Bức tranh tại lớp", qua đó thể hiện lòng biết ơn, tình yêu thương dành cho thầy cô nhân dịp tháng 11, tháng tri ân nhà giáo Việt Nam.

Lương thùy Linh cảm phục sự hy sinh của giáo viên vùng khó khăn tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tặng quà và giao lưu cùng học sinh

ẢNH: CTV

Các em học sinh hào hứng khi được tận mắt nhìn thấy và trò chuyện, giao lưu cùng hoa hậu. Các em cho biết rất vui và được tiếp thêm động lực để phấn đấu thành con ngoan, trò giỏi.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, chương trình còn trao tặng các suất học bổng từ Cổng Thánh Gióng cho học sinh vượt khó và bộ quà học tập từ Tập đoàn Thiên Long hỗ trợ nhà trường.

Cảm phục với nỗ lực không ngừng của các nhà giáo

Chia sẻ về việc đến thăm trường học, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến hoàn cảnh dạy và học còn nhiều thiếu thốn. Điều này càng làm cô thêm trân trọng và biết ơn sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo nơi đây.

Lương thùy Linh cảm phục sự hy sinh của giáo viên vùng khó khăn tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ban tổ chức và Hoa hậu Lương Thùy Linh tặng quà cho các em học sinh

ẢNH: CTV

"Tôi cảm thấy vô cùng cảm phục trước tâm huyết và nỗ lực không ngừng của các nhà giáo, những người đã chọn ở lại với học sinh vùng sâu, vùng xa. Chính các thầy cô là người chăm sóc, chỉ dẫn và chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ", cô chia sẻ.

Trong chuyến đi, Linh đặc biệt ấn tượng với câu chuyện của những giáo viên vượt khó, hàng ngày cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người. Cô tin rằng, sự lan tỏa từ chương trình sẽ giúp xã hội thấu hiểu hơn về những hy sinh của các thầy cô, đồng thời là nguồn động viên để họ tiếp tục vững bước trên con đường gieo chữ, mang tri thức đến với mọi miền Tổ quốc.

Lương thùy Linh cảm phục sự hy sinh của giáo viên vùng khó khăn tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ban tổ chức chương trình và Hoa hậu Lương Thùy Linh tặng quà tri ân giáo viên tại Trường tiểu học Đường Hoa

ẢNH: CTV

Ban tổ chức cho biết, với tinh thần "Triệu trái tim Việt viết vẽ lời tri ân", chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025 hướng đến việc tạo ra những giá trị bền vững cho giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của nghề giáo, những con người thầm lặng đang ngày đêm bền bỉ gieo chữ, dựng xây tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Sau hành trình tại Quảng Ninh, chương trình sẽ tiếp tục đến với các địa phương khác, trước khi tổ chức lễ tuyên dương cấp quốc gia tại Hà Nội trong tháng 11.2025.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
