Thời sự

Hoa hậu Ngọc Châu là 'Đại sứ xanh HTV 2026'

Quang Viên
29/01/2026 15:40 GMT+7

Sáng 29.1, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) tổ chức chương trình tọa đàm nghệ thuật chủ đề 'Vì một tương lai xanh'. Hoa hậu Ngọc Châu chính thức trở thành 'Đại sứ xanh HTV 2026'.

Sự kiện là nhịp cầu kết nối cộng đồng, doanh nghiệp và các chuyên gia trong hành trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nằm trong chiến dịch cộng đồng "Cùng HTV hành động xanh".

Tham dự sự kiện có lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể TP.HCM; lãnh đạo HTV; 300 khách mời là các chuyên gia, doanh nghiệp lĩnh vực phát triển xanh và bền vững; KOLs và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Hoa hậu Ngọc Châu là 'Đại sứ xanh HTV 2026'- Ảnh 1.

Chương trình tọa đàm nghệ thuật với chủ đề "Vì một tương lai xanh"

ẢNH: QUANG VIÊN

Điểm nhấn sự kiện là 2 phiên tọa đàm chuyên sâu tập trung thảo luận về 2 lĩnh vực then chốt trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, tọa đàm "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới" có sự góp mặt của ông Đinh Trọng Cường - Giám đốc Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương TP.HCM), bà Lâm Thúy Ái - Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Giám đốc Công ty cổ phần Mebifarm và ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Công ty Daknoco.

Hoa hậu Ngọc Châu là 'Đại sứ xanh HTV 2026'- Ảnh 2.

Phiên tọa đàm "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên mới"

ẢNH: QUANG VIÊN

Tọa đàm "Tiêu dùng xanh trong kỷ nguyên mới" có sự tham gia của ông Lê Thanh Bình - Tổng giám đốc khách sạn VIAS, bà Ngô Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam và hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi - Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023.

Tại sự kiện, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM đã chính thức công bố và giới thiệu hoa hậu Ngọc Châu trong vai trò "Đại sứ xanh HTV 2026". Với tầm ảnh hưởng tích cực về lối sống bền vững, hoa hậu Ngọc Châu sẽ đồng hành cùng HTV trong các hoạt động lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến cộng đồng trong năm 2026.

Hoa hậu Ngọc Châu là 'Đại sứ xanh HTV 2026'- Ảnh 3.

Hoa hậu Ngọc Châu chính thức trở thành "Đại sứ xanh HTV 2026"

ẢNH: QUANG VIÊN

Khách mời tham dự sự kiện được trải nghiệm các không gian sáng tạo như góc "Gieo hạt tương lai"; tham quan 15 gian hàng trưng bày các dự án, sản phẩm xanh bền vững và giao lưu cùng Mascot "Bé Mầm" - biểu tượng của chương trình. Tại sự kiện còn có hoạt động tri ân đầy xúc động dành cho các công nhân vệ sinh môi trường của Công ty xử lý chất thải Việt Nam.

Bình luận (0)

