Hoa hậu Ngọc Hân hoàn thành chương trình thạc sĩ ở tuổi 37

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Ngọc Hân gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Trong ngày vui này, người đẹp 8X nhận được sự chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Đáng chú ý, chồng và con trai cũng có mặt và dành cho Hoa hậu Việt Nam 2010 một món quà, khiến cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chồng và con trai đến chúc mừng Hoa hậu Ngọc Hân hoàn thành chương trình học thạc sĩ Ảnh: NVCC

Chia sẻ trên trang cá nhân, Ngọc Hân cho hay: “Mừng một cột mốc mới của tôi”. Dưới phần bình luận, diễn viên Thanh Hương, Á hậu Thụy Vân, Hoa hậu Nông Thúy Hằng… gửi lời chúc mừng đến nàng hậu khi chính thức “vượt ải” sau quãng thời gian miệt mài học tập.

Chia sẻ với chúng tôi, Ngọc Hân vui mừng cho biết cô vừa bảo vệ xong luận văn thạc sĩ với số điểm 9,51. Người đẹp chia sẻ thêm cô không áp lực khi vừa chăm sóc gia đình, vừa hoàn thành luận văn. Hoa hậu lý giải: “Vì tôi rất thích và theo đuổi đề tài này ngay từ đầu và cũng có kinh nghiệm nghiên cứu đề tài như thế nào rồi nên cũng không áp lực hay vất vả gì”.

Trước đó, sau khi tốt nghiệp tại Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, người đẹp còn học thêm văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh tại Đại học Thái Nguyên với loại giỏi. Ngọc Hân bật mí: “Lúc tôi học xong hết các môn ở trường là mang bầu 7 tháng. Sinh con xong là tôi vừa thi tiếng Anh, vừa duyệt luận văn lần tiếp theo nên nhiều bạn bè nói vui rằng em bé đã được học trong bụng mẹ”.

Hình ảnh Hoa hậu Ngọc Hân khi nhận bằng cử nhân Ngôn ngữ Anh Ảnh: NVCC

Ngọc Hân chia sẻ thời gian tới, bên cạnh công việc, cô đang lên kế hoạch để tiếp tục việc học. Nói về phản ứng của chồng, người đẹp 8X hài hước chia sẻ bản thân đang nói khéo để “còn xin tài trợ đi học nữa chứ”. Hoa hậu chia sẻ việc học “không bổ ngang cũng bổ dọc”, đồng thời còn giúp cô có thêm nhiều người bạn cùng ngành nghề.

Cuộc sống của Hoa hậu Ngọc Hân

Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010, sau đó phát triển trong vai trò nhà thiết kế áo dài. Dù có sự nghiệp ổn định song người đẹp vẫn không ngừng trau dồi thêm kiến thức, quyết định học thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng ở tuổi 34. Chia sẻ về lựa chọn này, nàng hậu cho biết càng tìm hiểu sâu về hội họa, cô càng thấy mình còn nhiều thiếu sót. Do đó, Ngọc Hân quyết định tiếp tục hành trình học tập để hoàn thiện bản thân.

Hiện tại, Ngọc Hân có tổ ấm viên mãn với chồng là Phú Đạt. Cả hai tổ chức đám cưới hồi tháng 12.2022, đón con đầu lòng hồi tháng 9.2025. Dù bận rộn với sự nghiệp và việc học, nàng hậu vẫn dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ. Cặp đôi tôn trọng sự nghiệp riêng của nhau, thường dành buổi tối để ăn cơm và trò chuyện, chia sẻ về mọi điều trong cuộc sống. Theo Ngọc Hân, chồng luôn âm thầm ủng hộ vợ trong mọi hoạt động.