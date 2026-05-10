Lê Phương nói gì về 2 vai diễn 'gây sốt' màn ảnh nhỏ?

Thời gian qua, Lê Phương gây chú ý với vai diễn Mai trong Bóng ma hạnh phúc và Phương Khánh trong Vì mẹ anh phán chia tay. Đây được xem là 2 nhân vật mang đến sự mới lạ trong sự nghiệp của người đẹp 8X, đồng thời giúp cô nhận được sự quan tâm của khán giả trong thời gian qua.

Màn 'lột xác' của Lê Phương

Chia sẻ về cột mốc này, Lê Phương cho biết từ sau Hương của Gạo nếp gạo tẻ, cô may mắn gặp được kịch bản hay, đạo diễn giỏi… và có sự đối lập từ hình thức, tính cách đến số phận. Nhờ vậy, tình cảm khán giả dành cho nữ nghệ sĩ “mỗi ngày thêm lớn”. Cô tâm sự: “Phương lại được sống trong những ngày tháng hạnh phúc ngập tràn khi đi đâu cũng nghe mọi người nhắc đến Thanh Mai và Phương Khánh”.

Lê Phương gây ấn tượng với 2 vai diễn mang số phận và nét tính cách khác nhau, được khán giả yêu mến ẢNH: FBNV

Với Bóng ma hạnh phúc, Lê Phương hài hước cho biết “cả nước khổ vì chị Mai”. Cô nói thời gian qua khi xem phim, nhiều khán giả bức xúc, thậm chí đau lòng cho nhân vật của mình đến mức chưa có dự án nào mà người xem liên tục thay vai chính thất vài phút để “giải quyết” tiểu tam.

Đánh giá về nhân vật này, Lê Phương cho rằng Thanh Mai đã làm tốt vai trò của mình khi không ồn ào, không tha thứ mà chọn dứt khoát bước ra khỏi hôn nhân bằng lòng tự trọng và tri thức. “Có lúc, cô Mai đã không hành động như mong muốn của mọi người, khiến ai nấy gần như 'cạn phước'… Nhưng sau tất cả những chê trách, giận dữ ấy, quan trọng hơn là ai cũng thấm được điều gì đó cho riêng mình”, Lê Phương bộc bạch.

Với Phương Khánh trong Vì mẹ anh phán chia tay, Lê Phương xem đây là “mùa hè rực rỡ” trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Từ tạo hình, tính cách đến câu chuyện của nhân vật này hoàn toàn khác biệt so với những nhân vật mà nữ nghệ sĩ từng đảm nhận trước đó.

Ngoài sự nghiệp, Lê Phương được nhận xét nhan sắc ngày càng thăng hạng ẢNH: FBNV

Thậm chí, bà mẹ 2 con không ngại thừa nhận Phương Khánh cũng là thần tượng của cô trong việc luôn bản lĩnh trước mọi vấn đề. Theo Lê Phương, đây là cô gái hiểu rõ giá trị của bản thân, biết mình muốn gì và không để cuộc đời thay mình quyết định: “Thật thú vị khi có thể xem Phương Khánh như phần tiếp nối cuộc đời Thanh Mai sau ly hôn. Một phụ nữ sau đổ vỡ, có sự nghiệp riêng, biết yêu thương bản thân, chủ động lựa chọn hạnh phúc mà không chờ ai cứu giúp”.

Nói về thành công của 2 vai diễn này, Lê Phương chia sẻ quan điểm “một bài nhạc hay, một vai diễn chạm tim đôi khi không phải vì quá hoàn hảo, mà vì ai cũng nhìn thấy một phần mình trong đó”. Nhìn lại hành trình đã qua, người đẹp biết ơn sự yêu thương, đón nhận của khán giả.

Đồng thời, bà mẹ 2 con gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Nguyễn Dương, Vũ Khắc Tuận đã tin tưởng giao cho cô 2 nhân vật có số phận khác biệt, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn đến gia đình, đặc biệt là chính bản thân mình vì “đã luôn nỗ lực, bền bỉ đi qua những vất vả và khắc nghiệt của nghề diễn”.

Cuối bài viết, Lê Phương gây chú ý khi nói lời chia tay 2 vai diễn gây sốt màn ảnh nhỏ. Cô nhắn nhủ: “2.5 tạm biệt Phương Khánh và 9.5 đến Thanh Mai, cảm ơn thông điệp của 2 bạn. Bản lĩnh nhất không phải là giữ một người đàn ông bằng mọi giá, mà là giữ được giá trị của mình giữa giông tố cuộc đời”.