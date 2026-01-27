'Hoa hậu người Tày' Nông Thúy Hằng 'lên chức'

Cùng thời điểm, Nông Thúy Hằng chia sẻ hình ảnh chụp cùng con trên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ niềm vui khi được “lên chức”. Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 bày tỏ: “Trải qua một cuộc sinh nở chưa bao giờ là dễ dàng vì đó là hành trình của cả nỗi đau đớn thể chất, lo lắng tinh thần và những khoảnh khắc chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu”.

Nông Thúy Hằng biết ơn khi nhận được sự đồng hành của gia đình trong quá trình vượt cạn. Hình ảnh của nàng hậu sau khi sinh con được dân mạng quan tâm Ảnh: FBNV

Nông Thúy Hằng chia sẻ thêm trong hành trình sinh con, nhất là ở khoảnh khắc yếu lòng nhất, cô luôn có sự đồng hành của những người thân yêu, từ hai bên nội ngoại đến những người bạn thân thiết. “Ngay từ ngày mình chưa nhập viện, bố mẹ, gia đình đã trực tiếp ở bên động viên từng phút giây, chăm sóc sức khỏe vật chất và tinh thần cho mình đến tận hôm nay”, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 bộc bạch.

Cũng trong bài viết, Nông Thúy Hằng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng đã ân cần hỗ trợ cô trong hành trình vượt cạn. Người đẹp tâm sự chính sự chăm sóc, trấn an và tận tụy đã tiếp thêm cho cô niềm tin, giúp quá trình sinh con trở nên suôn sẻ hơn. “Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc chào đời trở thành ký ức không bao giờ quên”, nàng hậu 9X chia sẻ niềm vui khi làm mẹ.

Thông tin Nông Thúy Hằng sinh con đầu lòng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng đến Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 khi vượt cạn thành công. Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống viên mãn hiện tại của Nông Thúy Hằng sau hơn 3 năm đăng quang.

Nông Thúy Hằng từng gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh "bầu vượt mặt" trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Nông Thúy Hằng trước khi làm mẹ

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ. Cô từng là sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân, quê Hà Giang. Sau khi giành vương miện tại đấu trường nhan sắc trong nước, Nông Thúy Hằng “chinh chiến” tại Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2023 và giành ngôi vị á hậu. Năm 2025, cô ghi danh vòng online tại Miss Cosmo Vietnam song sau đó rút khỏi cuộc thi vì… lấy chồng.

Nông Thúy Hằng vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Do đó, khi cô chia sẻ thông tin được cầu hôn từng khiến người hâm mộ bất ngờ. Chồng của nàng hậu sinh năm 1991, là phó giám đốc một công ty khoáng sản tại Lào. Cả hai trải qua quãng thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ.

Thời gian qua, Nông Thúy Hằng tập trung xây dựng tổ ấm nhỏ, song thỉnh thoảng vẫn góp mặt trong một số sự kiện. Nói thêm về những thay đổi sau khi kết hôn, người đẹp tâm sự nếu như trước đây cô ưu tiên nhiều hơn cho sự nghiệp, thì ở hiện tại, điều khiến Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 quan tâm hàng đầu là gia đình. “Hy vọng rằng sau quãng thời gian tập trung cho vai trò làm mẹ, tôi có thể quay lại với nhịp sống sôi động ngày trước. Khi đó, mong rằng tôi vẫn được mọi người nhớ đến và được làm những công việc mình yêu thích”, Nông Thúy Hằng tâm sự với chúng tôi.