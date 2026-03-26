Hoa hậu Thiên Ân: Tôi hoài nghi bản thân vì bị gọi là ‘bình hoa di động’

Sau hơn 3 năm kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam, Đoàn Thiên Ân đang dần chuyển sang theo đuổi lĩnh vực diễn xuất. Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân, người đẹp 10X cho biết cô không còn tập trung hoàn toàn vào hình ảnh một hoa hậu như trước mà học cách thích nghi với môi trường làm việc mới. Theo cô, diễn xuất là lĩnh vực đòi hỏi nhiều trải nghiệm và quá trình tích lũy, từ những va chạm thực tế đến cả những sai sót trong công việc.

Thiên Ân đối diện với áp lực từ khán giả

Chia sẻ với chúng tôi, Thiên Ân thừa nhận việc xuất thân từ các cuộc thi sắc đẹp khiến cô đối diện với không ít định kiến. "Là một hoa hậu, khán giả thường không đặt quá nhiều niềm tin vào khả năng diễn xuất, nên tôi cũng gặp rất nhiều áp lực", người đẹp chia sẻ.

Vai diễn của Thiên Ân trong Hẹn em ngày nhật thực được xem là cơ hội để cô chứng minh năng lực của mình với khán giả. "Vai diễn lần này khá nặng và có chiều sâu tâm lý rất nhiều, điều đó giúp tôi có thể diễn tả nội tâm của nhân vật thông qua diễn xuất", nàng hậu 10X cho biết.

Bên cạnh đó, những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội về nhan sắc của nàng hậu trên phim cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người đẹp. "Trước khi xem phim, tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Tôi thậm chí hoài nghi về bản thân và không biết những điều đó có đúng hay không", Thiên Ân cho biết.

Theo người đẹp, việc khán giả hoài nghi là điều dễ hiểu khi nhiều hoa hậu không được đào tạo bài bản về diễn xuất. Tuy nhiên, Thiên Ân cho rằng điều quan trọng nằm ở sự nỗ lực của mỗi cá nhân Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem tác phẩm, Thiên Ân dần lấy lại sự tự tin. "Sau khi xem phim xong, tôi cảm thấy mình nên tin vào bản thân nhiều hơn, bởi vì đó là hình ảnh chân thật nhất của nhân vật mà tôi đã thể hiện", cô chia sẻ.

Đối với Thiên Ân, việc phá bỏ định kiến "bình hoa di động" không thể diễn ra trong thời gian ngắn mà cần một quá trình dài. "Điều quan trọng là mình phải cố gắng hết sức để đập vỡ hình ảnh đó", nàng hậu bày tỏ.

Thiên Ân nỗ lực thoát mác 'bình hoa di động'

Không chỉ dừng lại ở một dự án, Thiên Ân cho biết cô đang dần định hình rõ hơn con đường diễn xuất của mình. Sau một số bộ phim thuộc thể loại tình cảm, người đẹp bày tỏ mong muốn thử sức với nhiều dạng vai đa dạng hơn.

"Tôi muốn thử những vai có chiều sâu tâm lý hoặc cá tính mạnh, như vai phản diện hay những nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt", cô bộc bạch. Đồng thời, nàng hậu còn cho biết việc lựa chọn vai diễn sẽ dựa trên mức độ đồng cảm với nhân vật thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thương mại.

Bên cạnh các đồng nghiệp, Thiên Ân nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình. "Mọi người đều khen và động viên tôi rất nhiều. Đặc biệt, ba tôi cũng dành cho tôi những lời khen rất lớn, điều đó khiến tôi cảm thấy tự hào", nàng hậu chia sẻ.

Hiện tại, người đẹp cho biết cô sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng và tìm kiếm cơ hội trong các dự án mới. Với cô, hành trình từ hoa hậu sang diễn viên là một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và nghiêm túc Ảnh: FBNV

Chia sẻ về việc trao vai nữ chính cho Hoa hậu Thiên Ân, đạo diễn Lê Thiện Viễn thừa nhận đây là một bước đi mạo hiểm, nhất là khi ê kíp cần một cái tên bảo chứng phòng vé. Lý giải về quyết định này, anh chia sẻ: "Chúng tôi từng làm việc cùng nhau từ thời bạn ấy còn là người mẫu, tôi nhìn ra ở Thiên Ân sự mộc mạc và lối diễn bản năng, thứ chất liệu nguyên bản mà một diễn viên chuyên nghiệp đôi khi khó giữ được. Sau khi quan sát những nét diễn hồn nhiên của bạn ấy trong Công tử Bạc Liêu hay Nụ hôn bạc tỉ, trực giác mách bảo tôi rằng đây chính là nhân vật mình tìm kiếm. Sự liều lĩnh này nhằm giúp tôi dễ dàng nhào nặn nhân vật từ một tờ giấy trắng, thay vì một gương mặt đã bị đóng đinh bởi quá nhiều vai diễn trước đó".

Một tiết lộ gây bất ngờ của Lê Thiện Viễn chính là việc làm phim hiện tại "lỗ nhiều hơn lời". Nam đạo diễn thẳng thắn chia sẻ rằng những tài sản giá trị như nhà cửa hay xe cộ anh có được đều nhờ vào công việc nhiếp ảnh suốt 17 năm qua.