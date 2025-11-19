Hoa hậu Thùy Tiên ăn bao nhiêu viên kẹo Kera mỗi ngày?

Gần cuối giờ làm việc buổi sáng 19.11.2025, phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội danh "lừa dối khách hàng", khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, bước vào phần xét hỏi của các luật sư.

Khi nói lời sau cùng, hoa hậu Thùy Tiên và các bị cáo trong vụ án gửi lời xin lỗi đến khách hàng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thúc Thủy Tiên và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục), bị cáo Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) có trách nhiệm tham gia quay các video quảng bá, giới thiệu sản phẩm và livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, cá nhân bị cáo Thùy Tiên còn đại diện hình ảnh cho nhãn hàng, tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhân hàng và công ty.

Với tư cách là Chủ tịch HĐQT và cổ đông Công ty Chị Em Rọt, đồng thời là các KOL, các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã trực tiếp cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Từ ngày 12.12.2024 đến ngày 16.1.2025, các bị cáo đã phát trực tiếp để bán hàng trên TikTok, với nội dung thổi phồng công dụng của sản phẩm như “1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau”, “trong 1 hộp kẹo Kera có 10 loại rau củ quả khác nhau cùng các loại vitamin”, hay thậm chí là “một ngày chỉ cần ăn 2 đến 3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường”.