Hoa hậu Thùy Tiên bị đề nghị phạt từ 2 đến 2,5 năm tù

Ngày 19.11.2025, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo về tội danh "lừa dối khách hàng", khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo đó, Viện kiểm sát đã đề nghị tòa xử phạt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi, Chủ tịch HĐQT) và Phạm Quang Linh (27 tuổi, Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT), mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “lừa dối khách hàng”.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) được xác định là người trực tiếp thực hiện việc livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến các sản phẩm kẹo Kera ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cùng tội danh vừa nêu, Viện kiểm sát còn đề nghị phạt 3 - 4 năm tù đối với Lê Tuấn Linh (36 tuổi, là Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (36 tuổi, là thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt).

Các bị cáo còn bị đề nghị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.