Tối 19.5.2025, thông tin từ Bộ Công an cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng", quy định tại điều 198 bộ luật Hình sự năm 2015, liên quan vụ án kẹo rau củ Kera.

Tại cơ quan công an, lời khai của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên gây chú ý.

Hoa hậu Thùy Tiên khai gì sau khi nhận 7 tỉ đồng tiền quảng cáo kẹo Kera?

Theo bị can Tiên, khi thấy sản phẩm kẹo Kera có nhiều "ý tưởng hay ho", bị can đã đề xuất tham gia điều hành.

"Đó là sau phiên livestream đầu tiên, tầm giữa tháng 12.2024. Khi mình là người nổi tiếng, tôi nghĩ trách nhiệm mình rất lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm này rất nhiều", Nguyễn Thúc Thùy Tiên khai.

C01 cũng đồng thời khởi tố 4 người là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life, gồm: Nguyễn Phạm Hồng Vy (Giám đốc, đại diện pháp luật); Phạm Thị Diễm Trinh (Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm); Trương Thị Lê (Trường phòng Đảm bảo chất lượng kiêm Trưởng phòng Kiểm tra chất lượng); Trần Thị Lệ Thu (Trưởng phòng Sản xuất) để điều tra về cùng về hành vi "sản xuất hàng giả là thực phẩm", quy định tại khoản 3 điều 193 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số 4 bị can này, bị can Nguyễn Phạm Hồng Vy đang nuôi con nhỏ và bị can Trương Thị Lê đang mang thai nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi ngay sau khi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên bị bắt tạm giam.