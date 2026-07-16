Hoa hậu Ý Nhi gợi cảm, đọ sắc cùng Kỳ Duyên, Thiên Ân

Tối 15.7, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest XV với chủ đề Love My Skin diễn ra tại TP.HCM. Khu vực thảm đỏ đã trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn hoa hậu, nam vương, người mẫu, nghệ sĩ cùng các khách mời trong lĩnh vực thời trang và giải trí như Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Thiên Ân, Kỳ Duyên, Yến Nhi, Lê Hoàng Phương, Quế Anh, Nhật Kim Anh...

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi khoe sắc vóc nổi bật, thu hút ánh nhìn trên thảm đỏ khi diện đầm dạ hội tông nude, được đính kết sequin và họa tiết nổi tinh xảo trên nền vải xuyên thấu, tôn vóc dáng thanh mảnh. Thiết kế cúp ngực bất đối xứng với chi tiết bèo nhún 3D chạy dọc thân váy tạo điểm nhấn mềm mại, mang đến vẻ ngoài sang trọng, nữ tính

Ảnh: BTC

Hoa hậu Thiên Ân xuất hiện với đầm dạ hội ôm sát màu đen, trễ vai, tạo điểm nhấn bằng chi tiết xuyên thấu ở phần eo giúp tôn đường cong. Thiết kế tối giản nhưng vẫn gợi cảm, kết hợp kiểu tóc búi thấp, lối trang điểm trong trẻo, mang đến tổng thể thanh lịch, sang trọng và cuốn hút cho nàng hậu Ảnh: BTC

Kỳ Duyên gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính, diện đầm dạ hội đuôi cá màu đen ôm sát cơ thể, tôn vóc dáng thanh mảnh. Thiết kế hai dây với phần cúp ngực đính kết nổi tạo điểm nhấn gợi cảm, hiện đại nhưng vẫn sang trọng Ảnh: BTC

Hoa hậu Yến Nhi, Quế Anh và Kiều Duy khoe sắc trên thảm đỏ với loạt thiết kế ấn tượng, từ cá tính đến quyến rũ

Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest XV, khán giả được thưởng thức những bộ sưu tập mới nhất đến từ các nhà thiết kế Võ Thanh Can, Lâm Lâm, Phùng Minh Long, Mai Phương Trang và Tăng Thành Công.

Đưa 4 tấn lúa lên show diễn Vietnam Beauty Fashion Fest

Với chủ đề Love My Skin, đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang đến một trong những sân khấu đặc biệt khi đưa cả cánh đồng lúa, hàng tấn lúa lên sàn runway, kể câu chuyện về vẻ đẹp, sự chữa lành và hành trình tái sinh của con người qua ngôn ngữ thời trang. Toàn bộ không gian được đạo diễn Hoàng Nhật Nam xây dựng như một cánh đồng mùa gặt, nơi sắc vàng của lúa chín, những bó rơm, cỏ khô và mặt đất nứt nẻ trở thành chất liệu kể chuyện.

Sân khấu được thiết kế đặc biệt khi đưa cả cánh đồng lúa, hàng tấn lúa lên sàn runway, kể câu chuyện về vẻ đẹp, sự chữa lành và hành trình tái sinh của con người qua ngôn ngữ thời trang Ảnh: BTC

Sân khấu được dàn dựng theo không gian mở, mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ và ấn tượng cho người xem Ảnh: BTC

Nếu các mùa trước Vietnam Beauty Fashion Fest khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên, ánh sáng hay nghệ thuật sắp đặt, thì năm nay, khán giả sẽ bước vào một không gian đậm hơi thở Việt Nam. Giữa sân khấu rộng lớn là những lớp lúa được trải thành từng dải dài, tái hiện hình ảnh sân phơi lúa quen thuộc ở làng quê, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng tạo nên bức tranh vừa mộc mạc vừa đậm tính nghệ thuật.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đây không chỉ là một ý tưởng sân khấu, mà còn là cách anh chuyển tải chủ đề Love My Skin bằng ngôn ngữ thị giác. "Tôi lựa chọn thời khắc khắc nghiệt nhất của thiên nhiên, khi mặt đất khô hạn và xuất hiện những vết nứt nẻ. Đó là hình ảnh tượng trưng cho những thử thách của cuộc sống. Sau tất cả, con người vẫn luôn phải tự chữa lành, tự tái sinh để tiếp tục bước về phía trước. Đó cũng là tinh thần của Love My Skin. Tôi rất thích hình ảnh người nông dân cào lúa trên sân phơi dưới nắng. Những đường sóng lúa tạo nên cảm giác rất đẹp, rất thiền và đầy hoài niệm. Tôi muốn mang ký ức ấy lên sân khấu thời trang", anh chia sẻ.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ê kíp sử dụng 4 tấn lúa thật để phủ kín mặt sàn, kết hợp cùng những mảng cỏ khô, cây dại và gam màu vàng chủ đạo. Toàn bộ sân khấu được bao quanh bởi hệ thống phông tối, tạo thành một "khối hộp" trừu tượng, giúp mọi ánh nhìn tập trung vào trang phục và câu chuyện mà từng bộ sưu tập muốn truyền tải.

Hoa hậu Yến Nhi, Lê Hoàng Phương, Lương Thùy Linh, Ý Nhi (từ trái sang) sải bước đầy cuốn hút trên sàn diễn Ảnh: BTC

Không chỉ gây chú ý ở phần dàn dựng, Vietnam Beauty Fashion Fest năm nay còn có quy mô lớn nhất khi quy tụ gần 100 gương mặt trình diễn, gồm 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 cùng hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương, người mẫu nổi tiếng

Ảnh: BTC

Top 6 Người đẹp thời trang được xướng tên ngay sau đêm diễn, gồm Trịnh Yến Nhi, Ngô Bảo Ngọc, Mai Trâm Anh, Emoura Phạm, Lê Thị Trang và Nguyễn Thị Diễm Quyên Ảnh: BTC



