Hoa hậu Ý Nhi gợi cảm, đọ sắc cùng Kỳ Duyên, Thiên Ân

Tối 15.7, đêm diễn Vietnam Beauty Fashion Fest XV với chủ đề Love My Skin diễn ra tại TP.HCM. Khu vực thảm đỏ đã trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn hoa hậu, nam vương, người mẫu, nghệ sĩ cùng các khách mời trong lĩnh vực thời trang và giải trí như Lương Thùy Linh, Huỳnh Trần Ý Nhi, Thiên Ân, Kỳ Duyên, Yến Nhi, Lê Hoàng Phương, Quế Anh, Nhật Kim Anh...
Hoa hậu Yến Nhi, Quế Anh và Kiều Duy khoe sắc trên thảm đỏ với loạt thiết kế ấn tượng, từ cá tính đến quyến rũ
Ảnh: BTC
Trong khuôn khổ Vietnam Beauty Fashion Fest XV, khán giả được thưởng thức những bộ sưu tập mới nhất đến từ các nhà thiết kế Võ Thanh Can, Lâm Lâm, Phùng Minh Long, Mai Phương Trang và Tăng Thành Công.
Đưa 4 tấn lúa lên show diễn Vietnam Beauty Fashion Fest
Với chủ đề Love My Skin, đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang đến một trong những sân khấu đặc biệt khi đưa cả cánh đồng lúa, hàng tấn lúa lên sàn runway, kể câu chuyện về vẻ đẹp, sự chữa lành và hành trình tái sinh của con người qua ngôn ngữ thời trang. Toàn bộ không gian được đạo diễn Hoàng Nhật Nam xây dựng như một cánh đồng mùa gặt, nơi sắc vàng của lúa chín, những bó rơm, cỏ khô và mặt đất nứt nẻ trở thành chất liệu kể chuyện.
Nếu các mùa trước Vietnam Beauty Fashion Fest khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên, ánh sáng hay nghệ thuật sắp đặt, thì năm nay, khán giả sẽ bước vào một không gian đậm hơi thở Việt Nam. Giữa sân khấu rộng lớn là những lớp lúa được trải thành từng dải dài, tái hiện hình ảnh sân phơi lúa quen thuộc ở làng quê, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng tạo nên bức tranh vừa mộc mạc vừa đậm tính nghệ thuật.
Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đây không chỉ là một ý tưởng sân khấu, mà còn là cách anh chuyển tải chủ đề Love My Skin bằng ngôn ngữ thị giác. "Tôi lựa chọn thời khắc khắc nghiệt nhất của thiên nhiên, khi mặt đất khô hạn và xuất hiện những vết nứt nẻ. Đó là hình ảnh tượng trưng cho những thử thách của cuộc sống. Sau tất cả, con người vẫn luôn phải tự chữa lành, tự tái sinh để tiếp tục bước về phía trước. Đó cũng là tinh thần của Love My Skin. Tôi rất thích hình ảnh người nông dân cào lúa trên sân phơi dưới nắng. Những đường sóng lúa tạo nên cảm giác rất đẹp, rất thiền và đầy hoài niệm. Tôi muốn mang ký ức ấy lên sân khấu thời trang", anh chia sẻ.
Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, ê kíp sử dụng 4 tấn lúa thật để phủ kín mặt sàn, kết hợp cùng những mảng cỏ khô, cây dại và gam màu vàng chủ đạo. Toàn bộ sân khấu được bao quanh bởi hệ thống phông tối, tạo thành một "khối hộp" trừu tượng, giúp mọi ánh nhìn tập trung vào trang phục và câu chuyện mà từng bộ sưu tập muốn truyền tải.
Không chỉ gây chú ý ở phần dàn dựng, Vietnam Beauty Fashion Fest năm nay còn có quy mô lớn nhất khi quy tụ gần 100 gương mặt trình diễn, gồm 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 cùng hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương, người mẫu nổi tiếng
Ảnh: BTC
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