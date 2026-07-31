Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố, ngã mạnh khi chạy mô tô trên sân khấu

Hoa hậu Yến Nhi lái mô tô trên sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam 2026 Ảnh: Chụp màn hình

Tối 31.7, chung kết Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 diễn ra tại TP.HCM với sự tranh tài của 30 thí sinh. Từ 18 giờ, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện. Đương kim Miss Grand Vietnam Yến Nhi xuất hiện trên thảm đỏ trong thiết kế dạ hội tông vàng ánh kim ôm sát, được đính kết cầu kỳ, tôn vóc dáng. Người đẹp kết hợp vương miện, mái tóc xoăn buông dài cùng lớp áo choàng trắng đính lông vũ tạo điểm nhấn, mang đến vẻ ngoài sang trọng, quyền lực.



Sau gần một năm đương nhiệm, người đẹp sẽ thực hiện màn final walk và chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2025 Ảnh: BTC

Trong phần đồng diễn mở màn với các thí sinh, Yến Nhi thay trang phục sang áo crop top kết hợp quần short tông đỏ - bạc đính kết lấp lánh, bốt cao cổ ánh kim ấn tượng. Sau đó, cô bất ngờ điều khiển mô tô phân khối lớn xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, người đẹp gặp sự cố và ngã mạnh xuống sân khấu. Sau cú ngã, Yến Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn. Theo ghi nhận tại sự kiện, người đẹp không bị thương.

Đoạn video ghi lại sự cố nhanh chóng được lan truyền trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho Yến Nhi sau cú ngã xe trên sân khấu. Bên cạnh đó, không ít khán giả đặt câu hỏi về phương án dàn dựng của ban tổ chức khi để người đẹp điều khiển mô tô trong điều kiện mặt sân khấu được cho là trơn do ảnh hưởng của mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khoảnh khắc Yến Nhi ngã nhào ngay trên sân khấu Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm cũng như nhiều ý kiến bàn luận từ khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ lo lắng cho nàng hậu. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng việc để nàng hậu điều khiển mô tô trên sân khấu trong điều kiện mặt sàn được cho là trơn trượt sau cơn mưa là khá mạo hiểm, đồng thời cho rằng phần dàn dựng tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi người trình diễn phải điều khiển phương tiện trước đông khán giả.

Yến Nhi khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Sau chiến thắng trong nước, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2025 song không đạt thành tích như kỳ vọng.

Sau gần một năm đương nhiệm, Yến Nhi sẽ thực hiện màn final walk trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 và chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại hành trình trên cương vị đương kim hoa hậu.