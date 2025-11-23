Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoa hậu Yến Nhi mang 'chuyến xe tình thương' về quê

Hải Duy
Hải Duy
23/11/2025 17:49 GMT+7

Vừa qua, thông tin ba của Hoa hậu Yến Nhi gặp nạn khi tham gia cứu hộ trong bão lũ khiến dư luận lo lắng. Yến Nhi cho biết gia đình hiện đã an toàn song cô vẫn chưa liên lạc được do mất sóng ở vùng lũ. Sáng 23.11, nàng hậu trở về quê cùng các chuyến xe cứu trợ.

Vừa đi sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi tranh thủ mang 'chuyến xe tình thương' về quê - Ảnh 1.

Hoa hậu Yến Nhi (phải) cùng với Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 Thu Ngân tại sự kiện hôm 22.11

ẢNH: CASA

Hoa hậu Yến Nhi hướng về bà con vùng lũ

Chia sẻ với chúng tôi, Hoa hậu Yến Nhi cho biết cô và mọi người luôn hướng về bà con vùng bão lũ nói chung, đặc biệt là người dân Đắk Lắk, khi những ngày qua liên tục chứng kiến hình ảnh đau lòng từ quê nhà. Sau khi tham dự sự kiện tại TP.HCM, cô sẽ tiến về quê nhà với đoàn cứu trợ có khoảng 3 - 4 xe, mang theo quần áo, thuốc men, mì gói và các loại lương thực khô để kịp thời hỗ trợ người dân. Dự kiến, điểm đến đầu tiên của đoàn là thôn Phú Đa - quê nhà của Yến Nhi, sau đó sẽ di chuyển đến các khu vực lân cận.

Với "chuyến xe tình thương" trở về quê nhà lần này, Yến Nhi bày tỏ cô cảm thấy may mắn và biết ơn khi nhận được sự đồng hành của mọi người, từ anh chị em đồng nghiệp đến các bạn sinh viên tại địa bàn TP.HCM, cùng chung tay hướng về bà con vùng bão lũ. Theo cô, đóng góp của bản thân không quá lớn lao, nhưng hy vọng có thể phần nào hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Vừa đi sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi tranh thủ mang 'chuyến xe tình thương' về quê - Ảnh 2.

Nàng hậu cho biết sau sự kiện hôm 22.11 sẽ nhanh chóng cùng đoàn cứu trợ chuẩn bị mang "chuyến xe tình thương" tiến về quê nhà

ẢNH: CASA

"Trong thời điểm mất mát, đau thương này, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc động viên và an ủi bà con cố gắng mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn. Bản thân tôi mỗi ngày đều cập nhật tình hình, biết bà con phải chống chọi với lũ và liên tục gửi tin cầu cứu. Tôi cũng nhận được rất nhiều lời kêu cứu từ người dân. Tôi mong bà con hãy cố gắng, cùng nhau vượt qua giai đoạn này", nàng hậu bộc bạch.

Trước đó, Hoa hậu Yến Nhi đăng tải bài viết cầu cứu khẩn cấp, tha thiết mong cộng đồng mạng chung tay: "Mong mọi người đọc được bài này hãy giúp Nhi tìm cách thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hòa và nhiều bà con ở những thôn, phường khác của tỉnh Đắk Lắk".

Sau đó, nàng hậu cho biết cô đã mất liên lạc với cha và bà con trong thôn. Ở lần cập nhật cuối cùng từ quê nhà, theo nàng hậu, cha cô đã kiệt sức sau khi đưa bà nội đến điểm tập kết tại trường học. Ông tiếp tục quay lại hỗ trợ đưa thêm nhiều người đến nơi an toàn thì giữa đường xuồng bất ngờ bị lật, khiến cả gia đình đứng ngồi không yên. Yến Nhi cho biết nước lũ vẫn dâng cao từng giờ và hàng loạt người dân thôn Phú Đa vẫn đang bị mắc kẹt chờ cứu hộ. Cập nhật tình hình mới nhất, Yến Nhi cho biết tình hình tại quê nhà đã ổn định hơn, nước bắt đầu rút bớt song vẫn chưa thể liên lạc với gia đình do mất sóng điện thoại.

Sao Việt cầu cứu vì tình hình mưa lũ

Vừa đi sự kiện, Hoa hậu Yến Nhi tranh thủ mang 'chuyến xe tình thương' về quê - Ảnh 3.

Diễn viên Đình Khang cùng nhiều sao Việt khác cũng đăng tin cầu cứu vì mất liên lạc với người thân tại quê nhà

ẢNH: FBNV

Tình hình mưa lũ nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến gia đình Hoa hậu Yến Nhi mà còn khiến nhiều nghệ sĩ khác lo lắng cho người thân ở quê nhà. Sáng 20.11, Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ về thiệt hại tại Đắk Lắk. Vườn cà phê của gia đình cô bị ngập nước, nhiều cây trồng ngã đổ do mưa lớn kéo dài. Cô bày tỏ sự xót xa trước công sức của bà con nông dân khi thiên tai ập đến đúng mùa thu hoạch.

Bên cạnh đó, diễn viên Tín Nguyễn cho biết vào rạng sáng, cha mẹ cô ở quê nhà Đắk Lắk đã gọi điện báo rằng nhà bị ngập sâu. Cô bày tỏ lo lắng khi không thể có mặt bên người thân trong lúc nguy cấp.

Diễn viên Đình Khang cũng trải qua cảm giác lo lắng tương tự khi bố mẹ bị mắc kẹt trong vùng ngập sâu vào ngày 19.11. Anh cho biết có thời điểm mất liên lạc và phải đăng tin nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm ca nô cứu hộ khi nước lũ đã dâng gần tới mái nhà.

