Hoa Mỹ Hạnh: Từ cô đào chánh vang danh đến những ngày chật vật vì bệnh tật

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khiến nhiều người không khỏi xót xa Ảnh: Chụp màn hình

Trong chuyến thăm mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung cùng các thành viên đã đến thăm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, hỏi han tình hình sức khỏe và cuộc sống của bà. Gặp lại đồng nghiệp sau thời gian dài, nữ nghệ sĩ không giấu được xúc động khi kể về những khó khăn đang phải đối mặt.

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh sống cảnh nhà thuê, bệnh tật bủa vây

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh cho biết thời gian gần đây, sức khỏe ngày càng suy yếu. Bà thường xuyên đau nhức và phải nhập viện điều trị. Trước đó, nữ nghệ sĩ từng bị té ngã trong nhà vệ sinh, suýt gãy xương. Sau cú ngã, việc đi lại, sinh hoạt trở nên khó khăn hơn, đồng thời bà cũng không còn đủ sức khỏe để tiếp tục những công việc từng giúp mình trang trải cuộc sống.

Trước đây, Hoa Mỹ Hạnh từng làm móng tay, cạo gió, giác hơi... để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, khoảng hai năm nay, sau lần té ngã, bà đành ngưng công việc. Dù thị lực vẫn còn tốt, nữ nghệ sĩ cho biết việc tìm khách cũng không dễ dàng bởi nhiều người lo ngại những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình làm móng, giác hơi.

Nữ nghệ sĩ không kìm được nước mắt khi chia sẻ về cuộc sống của mình Ảnh: Chụp màn hình

Không còn nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của nữ nghệ sĩ sinh năm 1956 ngày càng thiếu thốn. Trong khi đó, những khoản chi phí dành cho việc điều trị bệnh liên tục phát sinh.

"Bây giờ tôi khổ lắm, cứ bệnh hoài rồi nhập viện hoài vậy đó. 3 tháng nay tôi rất khổ, không có được 10.000 mua cá ăn, toàn ăn cơm với nước tương, rau đậu. Không làm gì ra tiền nữa", nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ.

Hiện Hoa Mỹ Hạnh sống cùng chị dâu trong một phòng trọ nhỏ ở TP.HCM. Người chị dâu là chỗ dựa chính, gánh phần lớn chi phí sinh hoạt cho cả hai. Dù mắc bệnh thoát vị đĩa đệm suốt ba năm, chị vẫn cố gắng làm công việc rửa chén thuê tại một quán ăn, với thu nhập khoảng 6,5 - 7 triệu đồng mỗi tháng.

Trong khi đó, riêng tiền thuê phòng đã khoảng 3,5 triệu đồng, chưa kể chi phí ăn uống, sinh hoạt và thuốc men. Sau khi trang trải những khoản thiết yếu, số tiền còn lại không nhiều, khiến cuộc sống của hai người luôn trong cảnh chật vật.

Trong cuộc trò chuyện, Hoa Mỹ Hạnh nhiều lần nghẹn ngào khi nói về những cơn đau kéo dài và hoàn cảnh hiện tại. Bà cho biết có lúc quá đau đớn, mệt mỏi nên nghĩ quẩn. Từ một cô đào chánh từng được khán giả yêu mến, nữ nghệ sĩ nay phải đối diện với cuộc sống nhiều thiếu thốn và cần sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Lắng nghe những chia sẻ của đồng nghiệp, Phi Phụng, Phương Dung động viên Hoa Mỹ Hạnh giữ tinh thần, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dịp này, nhóm Ngũ long du ký trao tặng nữ nghệ sĩ gạo, mì gói, nước mắm... cùng một khoản tiền mặt do các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Sự quan tâm của đồng nghiệp khiến Hoa Mỹ Hạnh xúc động. Với bà, những món quà trong lúc khó khăn không chỉ giúp vơi bớt phần nào gánh nặng trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần trong những ngày tháng bệnh tật.

Từng là cô đào chánh của sân khấu cải lương

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, tên thật Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1956 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha bà từng là kép hát của đoàn Trường Sơn.

Bén duyên với sân khấu từ năm 7 tuổi, đến năm 17 tuổi, Hoa Mỹ Hạnh đã được giao hát chánh tại đoàn Út Bạch Lan - Thành Được. Khi ấy, bà nhanh chóng trở thành một gương mặt được chú ý của sân khấu cải lương.

Trong sự nghiệp, nữ nghệ sĩ từng có dịp đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi như Minh Vương, Lệ Thủy... Bà cũng ghi dấu qua nhiều vở cải lương được khán giả yêu thích như Thần điêu đại hiệp, Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước.



