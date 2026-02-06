Hòa Phát khởi công khu công nghiệp hơn 3.700 tỉ đồng ngay gần sân bay Gia Bình

Lễ khởi công Khu công nghiệp Đồng Phúc có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh; ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo đại diện các Sở ban ngành địa phương.

Các đại biểu bấm nút khởi công KCN Đồng Phúc

KCN Đồng Phúc tọa lạc tại xã Đồng Việt và phường Cảnh Thụy, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Đây là điểm kết nối giao thông trọng yếu của khu vực, cách trung tâm Hà Nội 40 km, sân bay quốc tế Nội Bài 45 km, cảng biển Đình Vũ (Hải Phòng) 60 km và cảng Cái Lân 80 km. Đặc biệt, Khu công nghiệp Đồng Phúc chỉ cách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 20 km - sân bay quốc tế đang được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, dự kiến sớm đi vào khai thác.

Đây sẽ là động lực phát triển mới, gia tăng năng lực kết nối quốc tế và lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp Đồng Phúc trong tương lai gần.

Theo quy hoạch, KCN Đồng Phúc có quy mô 354,6 ha, thời gian hoạt động 50 năm (từ 2025 - 2075), định hướng phát triển thành khu công nghiệp tổng hợp, ứng dụng công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 3.730 tỉ đồng, hoạt động theo mô hình khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, ưu tiên công nghiệp xanh và bền vững, tạo động lực thu hút đầu tư mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Về tiến độ, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong KCN đang gấp rút triển khai để sớm bàn giao mặt bằng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN dự kiến gồm nhiều hạng mục, đáp ứng mọi nhu cầu của các nhà đầu tư. Cụ thể, nguồn điện cung cấp ổn định từ 2 trạm biến áp 110/22kV. KCN sở hữu nhà máy nước sạch riêng với công suất 16.300 m³/ngày đêm, phục vụ liên tục cho hoạt động sản xuất. Hệ thống xử lý nước thải có công suất 9.300 m³/ngày đêm, đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn môi trường hiện hành. Cùng với đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy được bố trí đồng bộ với các họng nước cứu hỏa dọc theo các tuyến đường nội khu.

Ngoài quỹ đất công nghiệp, KCN dành nhiều diện tích cho cây xanh và mặt nước, góp phần hình thành không gian sản xuất xanh. Tiếp giáp KCN Đồng Phúc là khu đô thị, dịch vụ quy mô hơn 41 ha. Khu vực này được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, tiện ích và sinh hoạt cho đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật và người lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực và tăng sức hút đầu tư.

KCN Đồng Phúc có quy mô 354,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỉ đồng

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án KCN Đồng Phúc trong việc mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông khẳng định Bắc Ninh hiện không chỉ là điểm đến của các tập đoàn công nghệ toàn cầu mà còn là mắt xích then chốt kết nối các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên. Lãnh đạo tỉnh cam kết chính quyền các cấp sẽ luôn đồng hành, tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án nhanh chóng, an toàn, đảm bảo các tiêu chí về KCN hiện đại, xanh và sạch.

Ông Trần Kiên Cường - Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Hoà Phát kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Đồng Phúc cho biết, với bề dày 25 năm phát triển hạ tầng KCN, Tập đoàn Hòa Phát sẽ thực hiện dự án đúng tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Dự kiến KCN Đồng Phúc bắt đầu đưa vào khai thác từ tháng 7, góp phần giải quyết nhu cầu thuê đất công nghiệp đang ngày càng tăng cao tại khu vực miền Bắc.

Hiện tại, Hòa Phát đang vận hành ổn định các KCN Hòa Mạc (Ninh Bình), Phố Nối A và Yên Mỹ II (Hưng Yên). Tỷ lệ lấp đầy của các KCN này đạt khoảng 95% diện tích đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trong đó KCN Hòa Mạc đã có tỷ lệ lấp đầy 100%, khẳng định vị thế hàng đầu của Tập đoàn trong việc phát triển hạ tầng công nghiệp.