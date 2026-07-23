Họa sĩ Lê Sa Long vẽ tranh về những ngày tìm kiếm liệt sĩ

Bộ tranh được ông vẽ từ ngày 6.7 - ngày diễn ra buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM. Những câu chuyện xúc động liên tiếp diễn ra sau đó đã thôi thúc họa sĩ cầm cọ.

"Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Vì vậy trong khả năng của mình, tôi muốn vẽ lại những câu chuyện xúc động bằng tranh, vừa thể hiện lòng biết ơn to lớn của mình đối với các liệt sĩ và gia đình, đồng thời lưu giữ cho thế hệ mai sau về một giai đoạn hào hùng của dân tộc mình", ông chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Lệ - người vợ son sắt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên ẢNH: HỌA SĨ CUNG CẤP

Nhiều người xem xúc động khi ngắm tranh sơn dầu Lời hẹn ước vẽ chân dung bà Nguyễn Thị Lệ - người vợ son sắt của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - hơn 60 năm qua vẫn luôn ngóng chờ chồng, cùng với đó bức tranh vẽ bà Lệ hằng ngày đến khu tập trung hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng chờ tin tìm kiếm hài cốt của chồng.

Bộ tranh còn ghi lại những khoảnh khắc, hình ảnh không thể nào quên: Các anh luôn khắc khoải ngày về bên những người thân yêu; Lực lượng công binh kiểm tra mặt bằng cùng các chuyên gia kỹ thuật xác định tọa độ khảo sát tìm kiếm; Quân đội quét radar, khảo sát nhiều vị trí tìm kiếm dấu tích các hố chôn tập thể; Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ…

Bà Nguyễn Thị Lệ ngày đến khu tập trung hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: HỌA SĨ CUNG CẤP

Bà Nguyễn Thị Lệ tưởng nhớ người chồng liệt sĩ ẢNH: HỌA SĨ CUNG CẤP

Các anh luôn khắc khoải ngày “về” quê hương bên người thân yêu ẢNH: HỌA SĨ CUNG CẤP

Lực lượng công binh kiểm tra mặt bằng cùng các chuyên gia kỹ thuật xác định tọa độ khảo sát tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: HỌA SĨ CUNG CẤP

Lực lượng chức năng đang quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: HỌA SĨ CUNG CẤP

Một số hiện vật còn lưu lại của các liệt sĩ ẢNH: HỌA SĨ CUNG CẤP