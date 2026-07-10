'Harry Potter' do họa sĩ Việt vẽ bìa ra mắt bằng 34 ngôn ngữ

Kỷ niệm 25 năm bộ phim điện ảnh đầu tiên Harry Potter và Hòn đá phù thủy ra mắt khán giả, tối 10.7, tại nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) phối hợp NXB Trẻ tổ chức lễ hội Harry Potter. Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Unbox Boxset Harry Potter gồm 7 tập, phiên bản bìa cứng độc quyền.

Độc giả xếp hàng từ sớm để tham dự lễ hội Harry Potter Ảnh: Q.TRÂN

Bốc thăm để được là những độc giả đầu tiên Ảnh: Q.TRÂN

Không chỉ háo hức sở hữu bộ boxset phiên bản độc quyền và The Harry Potter Wizarding Almanac (Kỳ thư phù thủy), nhiều độc giả còn thích thú khi được gặp gỡ họa sĩ Phạm Quang Phúc. Anh là họa sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt trong đội ngũ 7 họa sĩ minh họa ấn bản gốc, cùng Peter Goes, Louise Lockhart, Weitong Mai, Olia Muza, Levi Pinfold và Tomislav Tomic.

Đây là lần đầu tiên một họa sĩ Việt Nam tham gia dự án Harry Potter quy mô toàn cầu, đồng thời cũng là lần đầu tiên NXB Trẻ tham gia phối hợp thực hiện một ấn phẩm thuộc thương hiệu nổi tiếng này.

Boxset gồm trọn bộ 7 tập truyện được đặt trong hộp thiết kế riêng bằng chất liệu MDF cao cấp, cứng cáp, vừa bảo quản sách tốt vừa tăng giá trị sưu tầm. Hình minh họa in tràn ba mặt tái hiện khoảnh khắc Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger cưỡi rồng, kết hợp các chi tiết ép kim vàng tạo nên diện mạo sang trọng.

Điểm nhấn của bộ sách là thiết kế gáy ghép hình. Khi xếp đủ bảy tập cạnh nhau, phần gáy tạo thành bức tranh hoàn chỉnh về bộ ba nhân vật chính cưỡi rồng, đồng bộ với hình minh họa trên hộp boxset, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Tài năng Việt ghi dấu trên bản đồ xuất bản thế giới

Chia sẻ về cơ duyên tham gia dự án, họa sĩ Phạm Quang Phúc cho biết anh được đối tác mời gửi bản vẽ thử. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm minh họa sách thiếu nhi, sau khoảng 3-4 tháng chờ đợi, anh bất ngờ nhận tin trúng tuyển.

"Như một cái duyên tình cờ, tôi được đối tác mời vẽ và gửi mẫu tham gia dự án. Mọi việc diễn ra khá nhanh và thuận lợi. May mắn là tôi có người đại diện ở Anh nên quá trình làm việc cũng không phải đi lại nhiều", họa sĩ Phạm Quang Phúc chia sẻ.

Phó tổng giám đốc Fahasa Phạm Thị Hóa khai mạc chương trình lễ hội Ảnh: Q.TRÂN

Niềm vui của họa sĩ Phạm Quang Phúc Ảnh: Q.TRÂN

Khi xếp đủ bảy tập cạnh nhau, phần gáy sẽ tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh của bộ ba nhân vật chính đang cưỡi rồng (bên trái) Ảnh: Q.TRÂN

Về bìa The Harry Potter Wizarding Almanac vừa ra mắt toàn cầu, họa sĩ Phạm Quang Phúc cho biết anh là người lên ý tưởng ban đầu, sau đó phát triển dựa trên những định hướng từ đơn vị xuất bản. Toàn bộ quá trình thực hiện ấn phẩm kéo dài khoảng hai năm.

"Lúc nhận lời tham gia dự án, tôi chịu áp lực rất lớn. Tôi chỉ là một người hâm mộ Harry Potter bình thường, không phải fan 'cứng' như nhiều đồng nghiệp khác. Nhưng có lẽ chính điều đó lại trở thành lợi thế, vì đối tác muốn mọi thứ được thể hiện theo hướng tự nhiên và mang đến cảm giác mới mẻ", anh chia sẻ.

Để chuẩn bị cho dự án tầm vóc quốc tế, anh đọc lại toàn bộ bộ truyện, xem lại các phần phim Harry Potter và dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu. Nền tảng học thiết kế đồ họa tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng cùng nhiều năm minh họa sách thiếu nhi qua các tác phẩm như Trốn ở đâu nào, Lại mai hỏng rồi, Đường về nhà (cùng Trang Hoàng) hay tác phẩm cá nhân Khu vườn trong tim ta giúp anh nhanh chóng bắt nhịp với công việc.

Tuy nhiên, theo anh Phúc, mỗi chi tiết trong thế giới Harry Potter đều đòi hỏi sự chính xác cao. "Chỉ riêng việc vẽ một con rồng, từ số lượng móng vuốt đến màu sắc ngọn lửa, tôi đã phải đọc 30 - 40 trang tài liệu tiếng Anh theo yêu cầu của đối tác. Sau đó mới tự phát triển ý tưởng, hoàn thiện bản vẽ và phối màu sao cho sinh động, hấp dẫn. Đó là thử thách không hề nhỏ", anh bộc bạch.

Các bạn nhỏ đang hóa thân vào các nhân vật yêu thích Ảnh: Q.TRÂN

"Trong số rất nhiều họa sĩ tên tuổi trên thế giới, có không ít người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy, việc may mắn được chọn vẽ bìa cho ấn phẩm mới thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn trong sự nghiệp của tôi", họa sĩ Phạm Quang Phúc xúc động chia sẻ với Thanh Niên.

Hiện anh tiếp tục tham gia một dự án mới thuộc thương hiệu Harry Potter, là dòng sách tranh dành cho độc giả dưới 10 tuổi. Họa sĩ trẻ cho biết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt công việc, đồng thời mong muốn góp phần khẳng định năng lực của họa sĩ minh họa Việt Nam trên các dự án xuất bản quốc tế.

Việc Phạm Quang Phúc góp mặt trong đội ngũ thực hiện một ấn phẩm chính thức của Harry Potter, thậm chí đảm nhận phần minh họa bìa cho The Harry Potter Wizarding Almanac (Kỳ thư phù thủy), không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cá nhân mà còn cho thấy các họa sĩ Việt Nam ngày càng có cơ hội khẳng định tài năng và vị thế trong ngành xuất bản quốc tế.