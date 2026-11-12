'Họa sĩ nhí' Cherry: Từ đam mê vẽ tranh đến hành trình thiện nguyện

Mới đây, “họa sĩ nhí” Cherry cùng đại diện quỹ thiện nguyện "K C OFFEE & C HERRY C HIA SẺ YÊU THƯƠNG" đã đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để trao 265 triệu đồng, hỗ trợ viện phí cho 19 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, đây còn là nguồn động viên tinh thần giúp các em nhỏ có thêm động lực để chống chọi với bạo bệnh.

Cherry tiếp động lực cho các bệnh nhi

Cherry tên đầy đủ là Phan Ngọc Minh, 11 tuổi, đang học tập tại TP.HCM. Từ khi 4 tuổi, cô bé đã bộc lộ năng khiếu hội họa, thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau thông qua các tác phẩm của mình Ảnh: NVCC

Đằng sau khoản hỗ trợ 265 triệu đồng là hành trình gây quỹ được thực hiện thông qua hoạt động bán tranh của Cherry diễn ra từ ngày 10 - 30.10. Với 102 bức tranh được bán ra đã gây quỹ thành công 686 triệu đồng.

80% doanh thu từ hoạt động này được dành để hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Cherry cùng đại diện quỹ thiện nguyện đã trao 250 triệu hỗ trợ 11 bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo đó, 19 bệnh nhi được hỗ trợ trong đợt này có độ tuổi từ 1 - 15, đang điều trị các bệnh lý nghiêm trọng. Tùy theo hoàn cảnh và mức độ khó khăn của từng gia đình, Cherry cùng quỹ thiện nguyện đã trao các khoản hỗ trợ viện phí từ 10 - 30 triệu đồng cho mỗi bạn nhỏ. Mỗi trường hợp đều mang một hoàn cảnh riêng, nhưng đều đang đối diện với không ít khó khăn khi trải qua quá trình điều trị kéo dài và chi phí y tế vượt quá khả năng chi trả.

Ngoài gửi những khoản hỗ trợ, Cherry còn động viên những bệnh nhi bằng một tiết mục piano Ảnh: NVCC

"Khi đến bệnh viện, em thấy có nhiều em bé bị rụng tóc, có bạn không đi lại được nên em rất thương các bạn. Em sẽ cố gắng vẽ thêm nhiều tranh để giúp đỡ các em. Em chúc các bạn mau khỏi bệnh”, Cherry xúc động chia sẻ.

Ông Phan Minh Thông - đại diện quỹ thiện nguyện cho biết: “Những năm qua, chúng tôi đã đồng hành cùng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2. Qua sự giới thiệu và tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM còn rất nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị trong thời gian dài và cần được tiếp sức. Đây cũng chính là những tiêu chí mà quỹ mong muốn đồng hành...”.



