Họa sĩ tìm thấy điều gì ở miền đất Phong Nha?

"Phong Nha rất khác với Tràng An, sư sôi động ở Tràng An. Tôi cảm nhận sự êm đềm rất sâu ở Phong Nha. Dòng sông Son đặc biệt ở chỗ nó là một dòng sông có thuyền du lịch, vừa êm đềm với cảnh bình yên lại có sự xáo động của thuyền du lịch vào hang động", họa sĩ Phạm Thái chia sẻ về tác phẩm Sông Son của mình tại triển lãm Miền xa Miền gần (diễn ra từ nay đến 5.12 tại 44 Yên Phụ, Hà Nội). Tại triển lãm này, ông Thái có 3 bức về Phong Nha, ghi lại những khoảnh khắc khác nhau của vùng đất này, từ ánh hoàng hôn đến buổi sớm trên những cánh đồng.

Những đêm không trở lại của Nguyễn Ngọc Cương ẢNH: BTC

Phong Nha hùng vĩ, Bắc Sơn êm đềm

Phong Nha, Bắc Sơn cũng trở lại nhiều lần trong Miền xa miền gần. Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm của các họa sĩ: Nguyễn Ngọc Cương, Nguyễn Xuân Đam, Hoàng Ngọc Hoàn, Phùng Thanh Hồng, Vũ Quang Hưng, Trần Thị Phương Huyền, Dương Thị Ngọc Lụa, Tô Hoàng Nguyên, Phạm Thái, Giáp Tuấn, Nguyền Hồng Tuấn và Đào Anh Việt.

Những đêm không trở lại với mảng xanh bầu trời đêm thăm thẳm và ánh đom đóm vàng của họa sĩ Nguyễn Ngọc Cương lại cho cảm giác ngưỡng mộ thiên nhiên. Họa sĩ này cũng có nhiều ký họa Phong Nha duyên dáng.

Phong cảnh yên tĩnh đến từng giọt sương mà Dương Thị Ngọc Lụa vẽ ẢNH: BTC

Họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn cũng chọn Phong Nha làm đề tài, nhưng khai thác vẻ đẹp của những dãy núi vươn cao sừng sững, tạo cảm giác người xem phải ngước nhìn. "Cảm giác về Phong Nha chỉ gói gọn trong một chữ: đẹp. Núi ở miền Bắc trùng trùng điệp điệp, còn núi ở Phong Nha nhìn lên thấy những đỉnh nhọn vươn tới trời. Gần như mỗi nơi một vẻ, nên tôi vẽ rất có hứng", ông Tuấn chia sẻ.

Một tác phẩm khác của ông cũng gợi nhiều suy ngẫm, ghi lại một góc vườn ở Bắc Sơn. "Đây là khu vườn của một gia đình làm homestay, được chăm chút để đón khách nước ngoài. Có lẽ chỉ còn góc này mang cảm giác bị bỏ quên. Tôi nghĩ nếu không vẽ thì sau này có thể sẽ không còn nữa, bởi du lịch ở đó đã phát triển rồi", ông Tuấn cho biết.

Tác phẩm Góc vườn của Nguyễn Hồng Tuấn ẢNH: BTC

Một tác phẩm phong cảnh của ông Tuấn cũng đã được quỹ HKH Fund sưu tập ngay trước khai mạc - Về bến. Số tiền bán tác phẩm được tặng Câu lạc bộ nhân đạo Sala mà ông đã đồng hành trong 3 năm qua.

Trân trọng từng khoảng khắc thiên nhiên yên bình là cảm giác chung của nhiều tác phẩm, dù chúng được thể hiện khác nhau. Với họa sĩ Dương Thị Ngọc Lụa đó là nắng, gió, làn sương buổi sớm nó làm họa sĩ xao động. "Cảm giác nhìn rõ từng hạt sương trên lá. Tôi lớn lên ở thành phố, chỉ đôi dịp về nơi vắng người nên thích không khí ấy. Mọi người đến vẫn cảm nhận được hơi thở ngày xưa, thanh bình và trầm như thế", họa sĩ Ngọc Lụa nói.

Chú chim nhỏ của Phùng Thanh Hồng ẢNH: BTC

Bên cạnh vẻ kỳ vĩ của Phong Nha là nét ấm áp, gần gũi từ những tác phẩm điêu khắc chim nhỏ nhắn của họa sĩ Phùng Thanh Hồng. Chị cho biết các tác phẩm chủ yếu được làm từ giấy báo, thép, một số sử dụng giấy ăn trộn hồ. Mỗi chú chim được mang đến triển lãm đều gắn với một tình cảm, một khoảnh khắc mà chị từng bắt gặp. "Có bức tôi làm sau một hôm ngồi ở quán. Cạnh quán có cái cây nhỏ, một con chim sâu đậu ở đó. Tối về, tôi làm luôn", Phùng Thanh Hồng kể.

