Hoa sữa Hà Nội: Từ miền nhớ thương đến nỗi niềm đô thị

1. Có những mùi hương chỉ cần thoảng qua cũng đủ gọi dậy cả một miền ký ức. Đã có một thời, cứ chớm thu, khi gió bắt đầu se lạnh và phố phường lên đèn, hương hoa sữa lại len lỏi trong không gian, đánh thức những rung động của tuổi trẻ và tình yêu.



Hoa sữa là một phần hồn cốt Hà Nội, gắn với thơ ca, âm nhạc, những cuộc hẹn hò và những nỗi nhớ không thành lời ẢNH: TUẤN MINH

Hoa sữa không chỉ là một loài hoa mà còn là một phần hồn cốt Hà Nội, gắn với thơ ca, âm nhạc, những cuộc hẹn hò và những nỗi nhớ không thành lời. Thế nhưng, hôm nay, cũng chính mùi hương ấy lại khiến không ít người khó chịu, thậm chí muốn đốn bỏ những hàng cây đang mùa nở rộ.

Vì sao hương thơm từng làm nên nét lãng mạn của đất kinh kỳ lại trở thành nỗi phiền toái của đời sống đô thị? Phải chăng hoa sữa đã đổi khác, hay cách con người đưa loài cây này vào không gian thành phố cần được nhìn nhận lại?

Trong ký ức của tôi, hoa sữa Hà Nội giống như một cô gái đẹp biết giữ ý. Những cây hoa sữa đứng giữa phố phường, tán lá xanh thẫm trong đêm, những chùm hoa nhỏ li ti lặng lẽ tỏa hương khi tiết trời chuyển lạnh. Hương hoa khẽ chạm vào lòng người, để lại chút vấn vương nơi đầu ngõ, trên con đường quen hay trong một cuộc hẹn đã xa.

Có người nhớ mối tình đầu, có người nhớ bàn tay từng nắm dưới tán cây, cũng có người chẳng gắn hoa sữa với câu chuyện riêng nào mà vẫn thấy lòng chùng xuống mỗi khi mùa hoa trở lại. Thơ ca, âm nhạc đã góp phần tạo nên miền nhớ thương mang tên loài hoa sữa, khiến hoa sữa trở thành dấu ấn tinh thần của Hà Nội, một mùi hương gọi về cả một thời tuổi trẻ.

Trong sự đổi thay của thành phố, hoa sữa bỗng trở thành "nỗi niềm đô thị" ẢNH: TUẤN MINH

2. Nhưng thành phố đã đổi thay, và hoa sữa cũng hiện diện trong một không gian khác. Hà Nội mở rộng, những tuyến đường và khu đô thị mới liên tiếp hình thành, cây xanh được trồng thêm để cải thiện cảnh quan.

Hoa sữa, từ nét duyên riêng của một số con phố, xuất hiện trên nhiều tuyến đường. Có nơi những hàng cây kéo dài, có nơi mật độ dày khiến hương hoa trở nên nồng đậm khi cùng lúc vào mùa nở rộ. Mùi hương không còn chỉ thoảng qua trong gió mà quẩn quanh khu dân cư, tràn vào nhà qua cửa sổ, khiến những người nhạy cảm cảm thấy ngột ngạt. Với người yêu hoa, đó là hương thu thân thuộc; với người khó chịu trước mùi hương đậm, đó lại là bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Sự thay đổi trong cảm nhận ấy phản ánh mối quan hệ giữa ký ức cá nhân và nhu cầu sống của cộng đồng. Người yêu hoa sữa có lý do để lưu luyến, nhưng người không chịu nổi mùi hoa cũng có quyền được sống thoải mái trong chính ngôi nhà của mình.

Lãng mạn vốn là cảm xúc tự nguyện; khi trở thành điều người khác phải chịu đựng, nó có thể mất đi vẻ đẹp ban đầu.

Thay vì quy trách nhiệm cho hoa sữa, cần nhìn sâu hơn vào cách quy hoạch và lựa chọn cây xanh đô thị. Một loài cây có thể phù hợp với con phố này nhưng chưa chắc thích hợp để trồng dày đặc trên nhiều tuyến đường khác. Khi lựa chọn cây xanh, bên cạnh khả năng tạo bóng mát và giá trị cảnh quan, cần tính đến đặc tính sinh trưởng, thời kỳ ra hoa, mức độ tỏa hương, mật độ trồng và khoảng cách với khu dân cư. Đây cũng là yêu cầu chung đối với việc phát triển không gian xanh ở một đô thị đông đúc.

Thay vì quy trách nhiệm cho hoa sữa, cần nhìn sâu hơn vào cách quy hoạch và lựa chọn cây xanh đô thị ẢNH: VĂN CHUNG

3. Cây xanh không đơn thuần là vật trang trí đường phố mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm sống của cư dân. Một thành phố đáng sống không chỉ cần nhiều cây mà còn cần những lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế.

Cũng như một giọt nước hoa có thể khiến người ta xao xuyến nhưng quá nhiều hương thơm trong căn phòng kín lại gây khó chịu, hoa sữa vẫn có thể đẹp, chỉ là vẻ đẹp ấy không còn hài hòa khi được trồng với mật độ quá dày. Vấn đề không nằm ở việc phủ nhận giá trị của loài hoa, mà ở chỗ tìm ra giới hạn hợp lý để giá trị ấy không trở thành gánh nặng cho đời sống.

Bảo tồn bản sắc không đồng nghĩa với việc giữ nguyên mọi thứ bất kể hoàn cảnh đã thay đổi. Hà Nội cần gìn giữ những hàng hoa sữa lâu năm, những góc phố gắn với ký ức của nhiều thế hệ; đồng thời, cần thận trọng khi lựa chọn cây trồng cho các tuyến đường và khu đô thị mới.

Ở những nơi hoa sữa phát triển quá dày, việc khảo sát, đánh giá tác động và điều chỉnh mật độ nên dựa trên cơ sở chuyên môn, thay vì chặt bỏ hoặc giữ lại bằng mọi giá.

Hà Nội cần gìn giữ những hàng hoa sữa lâu năm, những góc phố gắn với ký ức của nhiều thế hệ; đồng thời, cần thận trọng khi lựa chọn cây trồng cho các tuyến đường và khu đô thị mới. ẢNH: TUẤN MINH

Tôi vẫn mong những cây hoa sữa già trên những con phố quen được gìn giữ, để mỗi mùa thu, người yêu hoa còn có thể tìm thấy một phần Hà Nội của mình trong hương thơm thân thuộc. Nhưng những con phố mới cũng cần được phủ xanh bằng sự hiểu biết và chừng mực. Đừng vì một mùa hoa quá nồng mà phủ nhận những ký ức đẹp đẽ đã từng có; cũng đừng vì hoài niệm mà bỏ qua nhu cầu chính đáng của cuộc sống hôm nay.

Có lẽ, điều đáng quý nhất của Hà Nội không phải là giữ cho mọi thứ bất biến như trong ký ức, mà là gìn giữ những giá trị cũ trong một diện mạo phù hợp với cuộc sống mới.

Hoa sữa vẫn có thể là món quà của mùa thu nếu được trồng ở nơi thích hợp, với mật độ vừa phải, để hương thơm khẽ chạm vào lòng người thay vì bao trùm không gian sống. Khi ấy, giữa nhịp phố phường đang đổi thay, một thoáng hương hoa vẫn đủ khiến ai đó dừng chân, mỉm cười và nhớ về một thời đã qua. Hoa sữa sẽ lại có chỗ đứng xứng đáng trong lòng Hà Nội, bởi thành phố biết dung hòa ký ức, thiên nhiên và nhu cầu sống của mỗi người.